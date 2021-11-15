Украина запросила у США противокорабельные ракеты Harpoon, - СМИ

Одна такая ракета способна поразить цель на дистанции 200-300 км, и нести 225-килограмовую боевую часть.

Украинские власти обратились к американцам с просьбой поставить противокорабельные ракеты Harpoon. Об этом сообщает Зеркало недели, ссылаясь на источники.

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"Власти Украины обратилась к Соединенным Штатам с просьбой о поставках противокорабельных ракет "Гарпун", — написали в издании.

Каких либо подробностей об обращении нет, как и нет ответа со стороны США.

Добавим, что ракеты Harpoon производятся Boeing Defense, Space & Security. Ракету можно запускать с самолетов, кораблей, подводных лодок или с ракетного комплекса береговой обороны. Для каждого типа запуска существует своя модификация.

Например, для пуска с корабля существует версия RGM-84. От базовой версии она отличается твердотопливным ракетным ускорителем, который отцепляется, чтобы позволить основному турбореактивному двигателю ракеты поддерживать полет.

Основные характеристики Harpoon:

Дальность стрельбы — от 200 до 300 км

Стоимость одной единицы 350-750 тысяч долларов

Длина ракеты — 4,57 или 5,23 метра

Масса боевой части — 225 кг

Ныне Тайвань закупает 400 ракет Harpoon и пусковые установки к ним. Сумма соглашения составляет 2,37 млрд долларов.

Напомним, США передали Украине партию Javelin и ракет к ним. Также США предупредили коллег ЕС о возможном вторжении армии РФ в Украину, о чем сообщили Bloomberg.