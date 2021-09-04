США передадут Украине новую партию ПТРК Javelin до конца года, — Кулеба

В украинском МИДе не исключают получения Украиной также других видов вооружения.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью для "РБК-Украина" рассказал о поставках Javelin и переговорах о поставках другого американского оружия.

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По словам министра, политическое руководство Соединенных штатов заверило Зеленского, что будет и дальше поддерживать обороноспособность Украины и народа страны. В скором времени ожидается визит министра обороны США Ллойда Остина.

"Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем Javelin. Не исключаю, что мы сможем выйти на договоренности и по другим видам оборонительного летального и нелетального оборудования. По понятным причинам, детали я разглашать не могу. Мы ожидаем визит министра обороны США в Украину", — рассказал Кулеба.

Вопрос журналиста касался того, может ли Украина рассчитывать на получение от Пентагона ЗРК Patriot. Точно отвечать на него министр не стал, сославшись на то, что не может озвучивать всех деталей.

По словам главы МИД, осенью США и Украина примут новую Хартию о стратегическом партнерстве. Это станет своеобразной перезагрузкой комиссии по стратегическому партнерству.

Что поставляет США Украине

Первая поставка летального вооружения в Украину была 1 марта 2018 года. Тогда Соединенные штаты продали украинской армии 210 ракет и 37 пусковых установок Javelin на 47 млн долларов. Повторную партию комплексов передали в 2020 году уже на 60 млн долларов.

[ + – ] Javelin во время учений в ВСУ Фото: АрміяInform

В мае 2019 года украинская армия получила контрбатарейные радары класса AN/TPQ-36. Они предназначены для обнаружения и уничтожения артиллерии, определяя их координаты.

Также США разрешили закупать снайперские винтовки Barret. Их поставили в одно из спецподразделений Сил специальных операций. Украинская армия получала или закупала ряд других образцов вооружения и оснащения, включая компьютеры для тренировочных баз, винтовки, приборы ночного видения.

[ + – ] Украинский боец в зоне ООС с винтовкой Barret M82

Напомним, в апреле Андрей Ермак призвал США разместить в Украине ЗРК Patriot.

Ранее в Украину передали Javelin на 60 млн долларов, включая снаряды к ним.