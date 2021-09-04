США передадуть Україні нову партію ПТРК Javelin до кінця року, — Кулеба

В українському МЗС не виключають отримання Україною також інших видів озброєння.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю для "РБК-Україна" розповів про постачання Javelin і переговорах про постачання іншої американської зброї.

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За словами міністра, політичне керівництво Сполучених штатів запевнило Зеленського, що буде і далі підтримувати обороноздатність України і народу країни. Незабаром очікується візит міністра оборони США Ллойда Остіна.

"Уже в цьому році Україна отримає партію бронебійних систем Javelin. Не виключаю, що ми зможемо вийти на домовленості і по іншим видам оборонного летального і нелетального обладнання. Зі зрозумілих причин, деталі я розголошувати не можу. Ми очікуємо візит міністра оборони США в Україні", — розповів Кулеба.

Питання журналіста стосувався того, чи може Україна розраховувати на отримання від Пентагону ЗРК Patriot. Точно відповідати на нього міністр не став, пославшись на те, що не може озвучувати всіх деталей.

За словами глави МЗС, восени США і Україна приймуть нову Хартію про стратегічне партнерство. Це стане своєрідним перезавантаженням комісії зі стратегічного партнерства.

Що поставляє США Україні

Перше постачання летального озброєння в Україні було 1 березня 2018 року. Тоді Сполучені штати продали української армії 210 ракет і 37 пускових установок Javelin на 47 млн доларів. Повторну партію комплексів передали у 2020 році вже на 60 млн доларів.

[ + – ] Javelin під час навчань в ЗСУ Фото: АрміяInform

У травні 2019 року українська армія отримала контрбатарейні радари класу AN/TPQ-36. Вони призначені для виявлення і знищення артилерії, визначаючи їх координати.

Також США дозволили закуповувати снайперські гвинтівки Barret. Їх поставили в один із спецпідрозділів Сил спеціальних операцій. Українська армія отримувала або закуповувала ряд інших зразків озброєння й оснащення, включаючи комп'ютери для тренувальних баз, гвинтівки, прилади нічного бачення.

[ + – ] Український боєць в зоні ООС з гвинтівкою Barret M82

Нагадаємо, у квітні Андрій Єрмак закликав США розмістити в Україні ЗРК Patriot.

Раніше в Україні передали Javelin на 60 млн доларів, включаючи снаряди до них.