США предупредили коллег по ЕС о возможном вторжении армии РФ в Украину, — Bloomberg

Широкомасштабные боевые действия могут начаться на фоне конфликта между Москвой и странами Запада из-за нелегальных мигрантов и поставок энергоносителей.

США бьют тревогу среди союзников по ЕС из-за России, которая рассматривает возможность вторжения в Украину. Об этом пишет Bloomberg.

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Сообщается, что сценарий с началом широкомасштабных боевых действий просчитывается, поскольку между Москвой и странами Запада разгорается напряженность из-за нелегальных мигрантов и поставок энергоносителей.

Власти США, которые активно следят за передислокацией и наращиванием российских войск возле границы с Украиной, проинформировали своих коллег по Евросоюзу о возможной военной операции против Киева.

Авторы статьи отмечают, что опасения Вашингтона основываются на информации, которой Белый дом еще официально не делился с правительствами европейских стран. Администрация Джо Байдена также пока не давала комментариев по данной ситуации.

Собеседник Bloomberg, приближенный к Кремлю, утверждает, что Россия не рассматривает сценарий полномасштабного вторжения в Украину, хотя может продемонстрировать готовность применить силу в отношении соседнего государства.

"Наступление маловероятно, поскольку российские войска столкнутся с сопротивлением населения в Киеве и других городах, но существует план ответа на провокации со стороны Украины", — заявил другой осведомленный чиновник США в комментарии журналистам.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на данные военно-разведывательной компании Janes, предупреждал, что Россия тайно в ночное время перебрасывает танки в приграничную с Украиной область. Разведданные показывают, что передислокация подразделения танков Т-80У осуществляется элитным наземным подразделением армии РФ.

Также CNN сообщал, что у России есть потенциал для начала полномасштабных боевых действий против Украины. Некоторые американские чиновники расценивают наращивание войск РФ на границе с Украиной в качестве подготовки для широкомасштабного вторжения.

В конце октября издание Washington Post предупреждало, что Россия увеличивает свою военную группировку возле границы с Украиной.