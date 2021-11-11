США попередили колег з ЄС про можливе вторгнення армії РФ до України, — Bloomberg

Широкомасштабні бойові дії можуть розпочатися на фоні конфлікту між Москвою та країнами Заходу через нелегальних мігрантів та постачання енергоносіїв.

США б'ють на сполох серед союзників з ЄС через Росію, яка розглядає можливість вторгнення в Україну. Про це пише Bloomberg.

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Повідомляється, що сценарій із початком широкомасштабних бойових дій прораховується, оскільки між Москвою та країнами Заходу розпалюється напруженість через нелегальних мігрантів та постачання енергоносіїв.

Влада США, яка активно стежить за передислокацією та нарощуванням російських військ біля кордону з Україною, поінформувала своїх колег з Євросоюзу про можливу військову операцію проти Києва.

Автори статті зазначають, що побоювання Вашингтона ґрунтуються на інформації, якою Білий дім ще офіційно не ділився з урядами європейських країн. Адміністрація Джо Байдена також поки не давала коментарів щодо цієї ситуації.

Співрозмовник Bloomberg, наближений до Кремля, стверджує, що Росія не розглядає сценарію повномасштабного вторгнення в Україну, хоча може продемонструвати готовність застосувати силу щодо сусідньої держави.

"Наступ малоймовірний, оскільки російські війська зіткнуться з опором населення в Києві та інших містах, але існує план відповіді на провокації з боку України", — заявив інший обізнаний чиновник США в коментарі журналістам.

Раніше Bloomberg, посилаючись на дані військово-розвідувальної компанії Janes, попереджав, що Росія таємно вночі перекидає танки в прикордонну з Україною область. Розвіддані показують, що передислокація підрозділу танків Т-80У здійснюється елітним наземним підрозділом армії РФ.

Також CNN повідомляв, що Росія має потенціал для початку повномасштабних бойових дій проти України. Деякі американські чиновники розцінюють нарощування військ РФ на кордоні з Україною як підготовку для широкомасштабного вторгнення.

Наприкінці жовтня видання Washington Post попереджало, що Росія збільшує своє військове угруповання біля кордону з Україною.