Росія стягує війська до кордону з Україною, — WP

Підозрілі рухи військ РФ спостерігають протягом останніх тижнів. Аналітики кажуть, що вони не пов'язані з навчаннями.

РФ стягує війська до російсько-українського кордону на тлі напруженості між Москвою та НАТО. Про це пише американське видання The Washington Post.

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У матеріалі йдеться, що ситуація викликає занепокоєння серед деяких американських та європейських чиновників.

Журналісти, посилаючись на анонімних співрозмовників, пишуть, що відбувається нерегулярне переміщення техніки та особового складу армії РФ на західному фланзі РФ. За їхніми даними, таке переміщення спостерігається протягом кількох останніх тижнів.

При цьому останніми днями в соцмережах почали з'являтися повідомлення про те, що російські військові потяги та колони переміщують велику кількість військової техніки, зокрема танки та ракетні установки на заході та півдні Росії. Пересування в цих районах відбувається під час, коли Кремль зайняв жорсткішу позицію до України, а також призупинив свою місію при НАТО в Брюсселі.

Журналісти стверджують, що чиновники з РФ на чолі із президентом Володимиром Путіним посилили антиукраїнську риторику.

Директор програми досліджень РФ в аналітичній групі CNA Майкл Кофман наголошує, що нові переміщення російських військ відбуваються не в рамках військових навчань.

"Суть у тому, що це не навчання. І це не схоже на військові тренування", – сказав Кофман.

За словами аналітика, супутникові знімки показують, що, ймовірно, елітний підрозділ збройних сил Росії – 1-а гвардійська танкова армія – переміщує особовий склад та техніку у бік України.

Кофман нагадав, що сили російської 41-ї загальновійськової армії, яка зазвичай базується в Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчання "Захід-2021" у вересні, а натомість з'єдналися з іншими російськими силами біля кордону з Україною.

Нагадаємо, що в середині жовтня російські окупаційні війська провели масштабні навчання у Чорному морі біля узбережжя Криму, під час яких було задіяно понад 40 кораблів Чорноморського флоту РФ.

У липні цього року російські військові проводили навчання танкістів зі стрілянинами з танків Т-72Б3. Загалом у навчаннях брали участь понад 800 російських військ їхнього Південного військового округу, куди окупанти запровадили Чорноморський флот.