В окупованому Криму проходять навчання ВМС Росії, в яких беруть участь понад 40 кораблів

За відомостями Південного військового округу, всього в навчанні задіяні 4 тисяч осіб і до 200 одиниць техніки й озброєння.

Російські окупаційні війська проводять масштабні навчання в Чорному морі, під час яких були задіяні понад 40 кораблів Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляє РІА "Новини".

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"Екіпажі понад 40 кораблів і катерів Чорноморського флоту взяли участь в масштабному двосторонньому навчанні з військами Південного військового округу (ПВО) на полігоні Опук у Криму", — йдеться в повідомленні.

У процесі проведення навчань війська ЧФ відпрацьовували дії з протидиверсійної оборони узбережжя та боротьби з морським десантом.

Під час навчань були використані крейсер "Москва", фрегат "Адмірал Григорович", ракетний корабель "Набережні Челни", Р-60 та інші, які придушили умовну берегову оборону некерованими реактивними снарядами перед висадженням морських штурмових груп на узбережжі. Десант морської піхоти висаджувався з технікою з великих десантних кораблів "Саратов", "Новочеркаськ" та інших. Також були задіяні понад 20 літаків ПВО, серед яких були винищувачі Су-30СМ і бомбардувальники Су-24М і Су-34, яка наносила удари по позиціях умовного "противника".

Навчання проходять в межах контрольної перевірки військ округу під керівництвом командувача військами Південного військового округу генерала армії РФ Олександра Дворникова. Всього, за відомості ПВО, на навчаннях в окупованому Криму задіяні майже 4 тисяч осіб і до 200 одиниць техніки й озброєння.

Раніше повідомлялося, що 21 вересня, на суднобудівному заводі "Залив" в окупованій Росією Керчі пройшла церемонія спуску на воду нового малого ракетного корабля "Аскольд".

У липні цього року російські військові проводили навчання танкістів зі стрільбами з танків Т-72Б3. Усього в навчаннях брали участь понад 800 російських військ їхнього Південного військового округу, куди окупанти ввели Чорноморський флот.