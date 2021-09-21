РФ в окупованій Керчі спустила на воду корабель "Аскольд", здатний нести ракети "Калібр"
Це вже друге судно, побудоване на керченському заводі. На церемонії був присутній головнокомандувач Військово-морського флоту РФ Микола Євменов.
У вівторок, 21 вересня, на суднобудівному заводі "Залив" в окупованій Росією Керчі пройшла церемонія спуску на воду нового малого ракетного корабля "Аскольд", який є частиною проєкту 22800 "Каракурт". З цієї нагоди до міста прибув головнокомандувач Військово-морського флоту РФ Микола Євменов у супроводі адміралів та офіцерів. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Росії.
Відомство зазначило, що "Аскольд" став другим кораблем проєкту "Каракурт", який був побудований на керченському заводі. Перший корабель "Циклон" спустили на воду влітку 2020 року, а третій — "Амур" — наразі на стадії будівництва.
За даними порталу Defense Express, у майбутньому флот країни-агресора до 2023 року повинен отримати три корвети з проєкту "Каракурт", які фактично будуються в окупованій Керчі, і два корвети за проєктом 20380 "Стерегущий", які будуються в Санкт-Петербурзі.
"Аскольд" має такі характеристики:
- Повна водотоннажність судна — 870 тонн;
- Довжина корпусу — 67 метрів;
- Швидкість і дальність плавання — до 30 вузлів на годину і до 2500 миль при автономності плавання 15 діб;
- Екіпаж — 39 осіб;
- Озброєння — одна артилерійська установка калібру 76 мм АК-176МА, дві 30-мм артустановки 630М, комплекс "Панцир-М", вертикальна пускова установка на 8 пусків для запуску крилатих ракет "Калібр".
Станом на 2017 рік вартість одного малого корабля проєкту "Каракурт" становила 2 мільярди рублів (близько 700 мільйонів гривень), повідомляв "Комерсант".
Представники Міноборони РФ стверджували, що кораблі "Каракурт" є більш дешевою заміною фрегатам "Буревісник", терміни будівництва яких були зірвані у зв'язку з припиненням постачань двигунів з України, пише "РИА Новости".
Тим часом у Туреччині почалося закладення корвета Ada для потреб Військово-морських сил України. Очікується, що він буде переданий країні у 2022 році.
Основним протикорабельним озброєнням корветів типу Ada в складі ВМС України стане американський комплекс RGM-28 Harpoon.