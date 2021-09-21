РФ в окупованій Керчі спустила на воду корабель "Аскольд", здатний нести ракети "Калібр"

Це вже друге судно, побудоване на керченському заводі. На церемонії був присутній головнокомандувач Військово-морського флоту РФ Микола Євменов.

У вівторок, 21 вересня, на суднобудівному заводі "Залив" в окупованій Росією Керчі пройшла церемонія спуску на воду нового малого ракетного корабля "Аскольд", який є частиною проєкту 22800 "Каракурт". З цієї нагоди до міста прибув головнокомандувач Військово-морського флоту РФ Микола Євменов у супроводі адміралів та офіцерів. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Росії.

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Відомство зазначило, що "Аскольд" став другим кораблем проєкту "Каракурт", який був побудований на керченському заводі. Перший корабель "Циклон" спустили на воду влітку 2020 року, а третій — "Амур" — наразі на стадії будівництва.

За даними порталу Defense Express, у майбутньому флот країни-агресора до 2023 року повинен отримати три корвети з проєкту "Каракурт", які фактично будуються в окупованій Керчі, і два корвети за проєктом 20380 "Стерегущий", які будуються в Санкт-Петербурзі.

"Аскольд" має такі характеристики:

Повна водотоннажність судна — 870 тонн;

Довжина корпусу — 67 метрів;

Швидкість і дальність плавання — до 30 вузлів на годину і до 2500 миль при автономності плавання 15 діб;

Екіпаж — 39 осіб;

Озброєння — одна артилерійська установка калібру 76 мм АК-176МА, дві 30-мм артустановки 630М, комплекс "Панцир-М", вертикальна пускова установка на 8 пусків для запуску крилатих ракет "Калібр".

Станом на 2017 рік вартість одного малого корабля проєкту "Каракурт" становила 2 мільярди рублів (близько 700 мільйонів гривень), повідомляв "Комерсант".

Представники Міноборони РФ стверджували, що кораблі "Каракурт" є більш дешевою заміною фрегатам "Буревісник", терміни будівництва яких були зірвані у зв'язку з припиненням постачань двигунів з України, пише "РИА Новости".

Тим часом у Туреччині почалося закладення корвета Ada для потреб Військово-морських сил України. Очікується, що він буде переданий країні у 2022 році.

Основним протикорабельним озброєнням корветів типу Ada в складі ВМС України стане американський комплекс RGM-28 Harpoon.