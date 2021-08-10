У Міноборони розповіли, чим озброять корвети класу Ada, замовлені в Туреччині

Серед озброєнь на українських корветах стоятимуть протикорабельні ракети, торпеди і зенітно-ракетні комплекси іноземного виробництва.

Основним ударним протикорабельним озброєнням на бойових корветах класу Ada в складі Військово-морських сил України, які побудує Туреччина, стане американський комплекс RGM-28 Harpoon, а проти ворожих човнів мають намір використовувати 324-міліметрові торпедні апарати з протичовновими торпедами MU90 Impact. Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони України на запит "Радіо Свобода".

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Що стосується будь-яких українських зразків, то вони в переліку озброєння українських кораблів відсутні.

Серед інших озброєнь на українських корветах — зенітно-ракетний комплекс VL MIСA від MBDA, який захищатиме екіпаж від повітряних загроз. Основною артилерією корабля стане класична 76-міліметрова ОТО Melara Super Rapid.

Вищезазначені гармати, як згадує профільне видання Defence Express, є своєрідним світовим бестселером свого класу та встановлюються практично на всі сучасні корвети і фрегати.

Крім цього, передбачена додаткова артилерійська установка у вигляді 35-міліметрової скорострільної автоматичної зенітної установки Oerlikon Millennium і 12,7-міліметрові кулеметні модулі Aselsan STAMP, керовані дистанційно.

Фото: Defense Express

На початку 2021 року ексзаступник міністра оборони Олександр Мирон описував схожий з вищезазначеним перелік озброєння нових корветів.

"У корвети Ada для України передбачена максимізація використання протикорабельних ракет. Насамперед, звичайно, це наш український "Нептун", але й американський Harpoon, турецька Atmaca, норвезька Naval Strike Missile та інші ракети, які зараз тільки розробляються", — заявляв Миронюк у лютому.

Варто зазначити, що раніше експерт "Центру оборонних стратегій", колишній заступник начальника штабу ВМСУ, капітан 1 рангу запасу Андрій Риженко заявив, що турецькі корвети класу Ada не зовсім підходять під потреби вітчизняних моряків. За його словами, причина полягає в їхній вартості, невиконанні першого етапу Стратегії розвитку флоту та відсутності бази моряків для корвета.

Як він стверджує, ціна одного корвета складає 350 мільйонів доларів, хоча він буде мати вісім крилатих ракет — як корвет "Володимир Великий", який мають намір добудувати. При цьому вартість останнього складе 60 мільйонів доларів. На покупку ж корветів класу Ada піде майже весь бюджет ВМС України, що становить 3 мільярди гривень.

Нагадаємо, 18 грудня 2020 був укладений контракт із закупівлі турецьких корветів для ВМС України. Пізніше стало відомо, що Міноборони України виділило перші 3,8 млрд для будівництва корветів. Контрактом передбачається спорудження 5 корветів.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін розбирався, навіщо Україні добудовувати корвет "Володимир Великий" за 8 млрд гривень.