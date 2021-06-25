Велике плавання. Навіщо Україні добудовувати корвет "Володимир Великий" за 8 млрд гривень

Британська оборонна корпорація Babcock International уклала з Міноборони меморандум, згідно з яким береться забезпечити Україні "сучасний фрегат". Про те, що це за проект, Фокусу розповів Максим Паламарчук — експерт, автор книги "Військово-морська міць та її межі".

— Розкажіть, будь ласка, докладніше, що це за "сучасний фрегат"? Про що йдеться?

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— Саме собою поняття "сучасний" ні про що не говорить. Сучасний фрегат — це і побудовані за допомогою Нідерландів 2 365-тонні індонезійські судна типу "Мартадіната", і німецькі 5 690-тонні типу "Заксен". У нашому випадку, ймовірно, йдеться про добудову закладеного великого корвета "Володимир Великий", чиї розміри (до 2 600 тонн) в принципі дозволяють класифікувати корабель як легкий фрегат.

— Як він впишеться або не впишеться в українську стратегію на морі. Чи є взагалі така стратегія?

— Чинна "Стратегія Військово-Морських Сил ЗСУ 2035" передбачає орієнтацію на так званий "москітний флот" — тобто, ракетні катери і купівля (в перспективі до 2025 і пізніше) корветів. Фрегати в ній не згадуються.

[ + – ] Максим Паламарчук — експерт, автор книги "Військово-морська міць та її межі" Фото: niss.gov.ua

— Тим не менше, про корвети і фрегати можна почути досить часто. Яка роль цих кораблів і чи реально Україні "потягнути" такий флот економічно? Побудувати й утримувати.

— Історично, фрегати і корвети — кораблі, призначені для боротьби з підводними човнами. Згодом вони стали універсальними, і можуть боротися з повітряними, підводними і надводними цілями. Принципової різниці між цими класами немає, і де "закінчується" великий корвет і "починається" легкий фрегат — повністю субʼєктивне рішення.

[ + – ] Фрегат класу "Заксен" коштує 811 млн дол США за судно [ + – ] Індонезійський фрегат "Мартадіната" водотоннажністю 2 365-тонн

За оцінками 2019 року, на добудову корвета "Володимир Великий" потрібно 7,7 млрд грн. При цьому в бюджеті на поточний рік на закупівлю всіх озброєнь для нашої армії передбачено трохи менше 13 млрд гривень. І треба мати на увазі, що ми вже домовилися про купівлю 4 турецьких корветів, 8 британських ракетних катерів і двох тральщиків, 16 патрульних катерів типу Mark VI — і до пʼяти зросте кількість патрульних катерів типу "Айленд".

На добудову корвета "Володимир Великий" потрібно 7,7 млрд грн. При цьому в бюджеті на поточний рік на закупівлю всіх озброєнь для нашої армії передбачено трохи менше 13 млрд гривень.

Хоча британські кораблі будуть придбані в кредит, а частина американських катерів передана в порядку допомоги з мінімальними витратами з нашого боку, навіть просте утримання такої кількості кораблів і катерів є досить дорогим. Показово, що ВМС США вирішили відмовитися від Mark VI якраз через високі витрати на утримання.

Сумнівним здається і вибір пріоритетів у розвитку збройних сил. Набагато вірогіднішим сценарієм ескалації агресії Росії виглядає масштабна сухопутна операція і/або застосування авіації і ракет. При таких сценаріях кораблі можуть виявитися просто марними. Більш того, кораблі в умовах Чорного моря досить вразливі й для ударів авіації, і для протикорабельних ракет, розгорнутих Росією в окупованому Криму.

— Якщо все так погано, й економічно це непосильна ноша для України, то навіщо взагалі вся ця розмова про корвети і фрегати? Навіщо підписуються договори з Туреччиною і Британією?

— Чесно кажучи, не знаю. Певні політичні бали (зміцнюємо обороноздатність). Можливо, економічні інтереси — адже в добудові візьмуть участь й українські підприємства. Але вважаю таку логіку небезпечною, оскільки пріоритетом має бути забезпечення максимальної обороноздатності за мінімальні гроші.

Більш вірогідним сценарієм ескалації агресії Росії виглядає масштабна сухопутна операція і/або застосування авіації і ракет

— Навіщо тоді проводяться навчання Sea Breeze-2021? До чого ми готуємося?

— Навчання "Сі-Бриз" — це тренування і контакти з партнерами, і вони дійсно потрібні. Але для цього не обовʼязково будувати корвети і фрегати.

— Отже, головна загроза Україні від Росії виходить з боку суші. Ви взагалі бачите хоч один сценарій, де корвети або фрегати могли б стати в пригоді Україні? Хоч один реалістичний варіант розвитку подій в доступному для огляду майбутньому.

— Стати в пригоді могли б під час "підпорогових зіткнень", коли РФ діє провокаційно, але не готова йти на загострення. Або для спільних місій з НАТО та ЄС. Вони не приносять користі, просто в наших умовах розкіш, поки не покриті базові потреби.

[ + – ] Модель корабля типу "корвет" проекту 58250

Корвет проекту 58250 ("Володимир Великий")

Дата закладання 17.05.2011. Недобудований.

Основні характеристики: