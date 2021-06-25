Большое плаванье. Зачем Украине достраивать корвет "Владимир Великий" за 8 млрд гривен

Британская оборонная корпорация Babcock International заключила с Минобороны меморандум, согласно которому берется обеспечить Украине "современный фрегат". О том, что это за проект, Фокусу рассказал Максим Паламарчук — эксперт, автор книги "Військово-морська міць та її межі".

— Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за "современный фрегат"? О чем речь?

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— Само по себе понятие "современный" ни о чем не говорит. Современный фрегат — это и построенные с помощью Нидерландов 2365-тонные индонезийские судна типа "Мартадината", и немецкие 5690-тонные типа "Заксен". В нашем случае, вероятно, идет речь о достройке заложенного большого корвета "Владимир Великий", чьи размеры (до 2600 тонн) в принципе позволяют классифицировать корабль как легкий фрегат.

— Как он впишется или не впишется в украинскую стратегию на море. Есть ли вообще такая стратегия?

— Действующая "Стратегия Военно-Морских Сил ВСУ 2035" предполагает ориентацию на так называемый "москитный флот" — то есть, ракетные катера и приобретение (в перспективе до 2025 и позже) корветов. Фрегаты в ней не упоминаются.

[ + – ] Максим Паламарчук — эксперт, автор книги "Військово-морська міць та її межі" Фото: niss.gov.ua

— Тем не менее, о корветах и фрегатах можно услышать довольно часто. Какова роль этих кораблей и реально ли Украине "потянуть" такой флот экономически? Построить и содержать.

— Исторически, фрегаты и корветы — корабли, предназначенные для борьбы с подводными лодками. Со временем они стали универсальными, и могут бороться с воздушными, подводными и надводными целями. Принципиальной разницы между этими классами нет, и где "заканчивается" большой корвет и "начинается" легкий фрегат — полностью субъективное решение.

[ + – ] Фрегат класса "Заксен" стоит 811 млн долл США за судно [ + – ] Индонезийский фрегат "Мартадината" водоизмещением 2365-тонн

По оценкам 2019 года, на достройку корвета "Владимир Великий" нужно 7,7 млрд грн. При этом в бюджете на текущий год на закупку всех вооружений для нашей армии предусмотрено чуть меньше 13 млрд гривен. И надо иметь ввиду, что мы уже договорились о приобретении 4 турецких корветов, 8 британских ракетных катеров и двух тральщиков, 16 патрульных катеров типа Mark VI — и до пяти возрастет количество патрульных катеров типа "Айленд".

На достройку корвета "Владимир Великий" нужно 7,7 млрд грн. При этом в бюджете на текущий год на закупку всех вооружений для нашей армии предусмотрено чуть меньше 13 млрд гривен.

Хотя британские корабли будут приобретены в кредит, а часть американских катеров передана в порядке помощи с минимальными затратами с нашей стороны, даже простое содержание такого количества кораблей и катеров является весьма дорогостоящим. Показательно, что ВМС США решили отказаться от Mark VI как раз по причине высоких затрат на содержание.

Сомнительным кажется и выбор приоритетов в развитии вооруженных сил. Намного более вероятным сценарием эскалации агрессии России выглядит масштабная сухопутная операция и/или применение авиации и ракет. При таких сценариях корабли могут оказаться просто бесполезными. Более того, корабли в условиях Черного моря довольно уязвимы и для ударов авиации, и для противокорабельных ракет, развернутых Россией в оккупированном Крыму.

— Если все так плохо, и экономически это непосильная ноша для Украины, то зачем вообще весь этот разговор про корветы и фрегаты? Зачем подписываются договора с Турцией и Британией?

— Честно говоря, не знаю. Определенные политические баллы (укрепляем обороноспособность). Возможно, экономические интересы — ведь в достройке примут участие и украинские предприятия. Но считаю такую логику опасной, поскольку приоритетом должно быть обеспечение максимальной обороноспособности за минимальные деньги.

Более вероятным сценарием эскалации агрессии России выглядит масштабная сухопутная операция и/или применение авиации и ракет

— Зачем тогда проводятся учения Sea Breeze-2021? К чему мы готовимся?

— Учения "Си-Бриз" — это тренировки и контакты с партнерами, и они действительно нужны. Но для этого не обязательно строить корветы и фрегаты.

— Итак, главная угроза Украине от России исходит со стороны суши. Вы вообще видите хоть один сценарий, где корветы либо фрегаты могли бы пригодиться Украине? Хоть один реалистичный вариант развития событий в обозримом будущем.

— Пригодиться могли бы при "подпороговых столкновениях", когда РФ действует провокационно, но не готова идти на обострение. Или для совместных миссий с НАТО и ЕС. Они не бесполезны, просто в наших условиях роскошь, пока не покрыты базовые потребности.

[ + – ] Модель корабля типа "корвет" проекта 58250

Корвет проекта 58250 ("Владимир Великий")

Дата закладки 17.05.2011. Недостроен.

Основные характеристики: