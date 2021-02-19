Минобороны выделило почти 3,8 млрд гривен для строительства первого из 5 корветов класса "Ada"

В ближайшие месяцы произойдет торжественная закладка корвета для нужд Военно-морских сил Украины.

Министерство обороны в паспортном бюджете на 2021 предусмотрело выделение средств для постройки корвета "Ada", который будет построен в Турции. Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Для строительства первого корвета выделили 3,788,506 млрд гривен, его поставка в Украину ожидается в следующих бюджетных кварталах. Первый корвет типа "Ada" будет полностью построен на турецких верфях. Раннее стоимость постройки одного корвета оценивалась в 8 млрд гривен. На данный момент неизвестно, 3,8 млрд гривен это полная сумма или часть.

В Минобороны заявляют, что торжественная закладка корабля произойдет уже через несколько месяцев.

"В 2022 мы получили первую партию катеров Mark VI. Через несколько месяцев будет заложен корвет. И для этого всего нужен подготовленный личный состав", — заявил Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

При этом также не сообщается о том, какая именно компания построит корвет. Также неизвестно и вооружение, которое получит военный корабль.

Корвет класса "Ада" предназначен для противокорабельных операций и патрулирования в открытом море. Первый корабль для нужд турецких ВМС был заложен в 2007 году, а введен в эксплуатацию в 2011. На данный момент у турков есть 4 корабля данного класса — F511 "Хейбелиада", F512 "Боюкада", F513 "Бургазада", F514 "Киналиада".

[ + – ] Корвет ВМС Турции класса "Ada"

Основные характеристики корабля:

Водоизмещение — 1524 т (стандартное), 2032 т (полное)

Длина — 99 м;

Ширина — 14,4 м;

Скорость хода – 15-30 узлов;

Осадка – 3,6 м;

Дальность плавания — 3500 миль;

Экипаж — 93 + 13 доп. мест.;

Автономность плавания: 10-21 день.

Напомним, Украина впервые покупает иностранные корветы у Турции. Первый корвет будет построен в Турции, а все последующие на судостроительном заводе "Океан" в Николаеве.

Также сообщалось, что ВМС Украины получат турецкие беспилотники Bayraktar TB2.