В этом году ВМС Украины получат турецкие беспилотники Bayraktar TB2

Для нужд ВМС беспилотник получит увеличенную дальность полета и улучшение других летных характеристик.

Во время рабочей встречи командующего ВМС Алексея Неижпапы и представителями производителя "Bayraktar Makina" было решено закупить беспилотные комплексы для нужд Военно-морских сил, — сообщается на странице ВМС Украины в Фейсбуке.

"В этом году ВМС Украины получат комплекс беспилотных аппаратов с улучшенными характеристиками, которые будут действовать в интересах Военно-морских сил, как на суше, так и на море. Поэтому мы благодарны нашим партнерам за быструю реакцию на наше приглашение и конструктивный диалог касательно выработки общей позиции и решения всех вопросов при реализации этого проекта", — заявил контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Турецкая компания отмечает, что они делятся с Украиной новейшими технологиями для совместного достижения поставленных целей. Во время встречи, производители провели презентацию с детальными характеристиками возможностей комплекса ударного беспилотника Bayraktar TB2.

Ранее сообщалось, что в планах купить 5 ударных беспилотников для ВМС. Таким образом, общее количество Bayraktar TB2 в ВСУ достигнет 11.

Bayraktar TB2 — ударный беспилотный летальный аппарат, который производится Турцией с 2014 года. Время полета до 24 часов, радиус действия — 150 км. Его максимальная скорость — 222 км/ч. Может нести на себе противотанковые неуправляемые ракеты и авиабомбы весом до 55 килограмм.

Напомним, Минобороны в декабре 2020 заключило соглашение с турецкими компаниями о производстве для нужд Украины кораблей и беспилотников.