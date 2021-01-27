У цьому році ВМС України отримають турецькі безпілотники Bayraktar TB2

Для потреб ВМС безпілотник отримає збільшену дальність польоту і поліпшення інших льотних характеристик.

Під час робочої зустрічі командувача ВМС Олексія Неїжпапи і представниками виробника "Bayraktar Makina" вирішили закупити безпілотні комплекси для потреб Військово-морських сил, — повідомляється на сторінці ВМС України у Фейсбуці.

"У цьому році ВМС України отримають комплекс безпілотних апаратів з поліпшеними характеристиками, які діятимуть в інтересах Військово-морських сил, як на суші, так і на морі. Тому ми вдячні нашим партнерам за швидку реакцію на наше запрошення і конструктивний діалог щодо вироблення спільної позиції і рішення всіх питань при реалізації цього проекту", — заявив контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Турецька компанія зазначає, що вони діляться з Україною новітніми технологіями для спільного досягнення поставлених цілей. Під час зустрічі, виробники провели презентацію з детальними характеристиками можливостей комплексу ударного безпілотника Bayraktar TB2.

Раніше повідомлялося, що планується купити 5 ударних безпілотників для ВМС. Таким чином, загальна кількість Bayraktar TB2 в ЗСУ досягне 11.

Bayraktar TB2 — ударний безпілотний летальний апарат, який виробляється Туреччиною з 2014 року. Час польоту до 24 годин, радіус дії — 150 км. Його максимальна швидкість — 222 км/год. Може нести на собі протитанкові некеровані ракети і авіабомби вагою до 55 кілограм.

Нагадуємо, Міноборони в грудні 2020 уклало угоду з турецькими компаніями про виробництво для потреб України кораблів і безпілотників.