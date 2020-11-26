Украина в 2021 году купит пять новых турецких беспилотников Bayraktar, – Хомчак

Общее количество ударных беспилотников в ВСУ может достигнуть 11 единиц.

Пять новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar будут закуплены в следующем году для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило агентство "Армия Информ" со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Эти БПЛА будут иметь несколько другие тактико-технические характеристики, чем Bayraktar модификации TB2, которые стоят на вооружении ВСУ. В частности, у них другие высота и дальность применения, сообщил Хомчак.

Ранее, во время визита президента Владимира Зеленского в Турцию в октябре было заключено рамочное межправительственное военное соглашение и подписан меморандум между Минобороны Украины и Госагентством по вопросам оборонной промышленности Турции о сотрудничестве в сфере оборонно-промышленных проектов.

Украина закупила в 2019 году ударные оперативно-тактические БПЛА Bayraktar TB2. По неофициальным данным, сумма контракта $69 млн. Должны быть поставлено 6 БПЛА, 2 станции управления, 200 боеприпасов (управляемые авиабомбы), а также запасные части.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский рассказал, что в рамках договоренности с турецкой компанией Baykatar о размещении в Украине производства БПЛА Киев ищет площадку для соответствующего предприятия

Bayraktar TB2 – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полета. Его первый полет состоялся в 2014 году. В июне того же года Bayraktar TB2 установил мировой рекорд для тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета. Он находился в небе на высоте 8 км 24,5 часа. Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы (до 55 кг).

В 2014 году БПЛА прошел боевое крещение во время операции в турецкой части Курдистана. В 2019 году Bayraktar TB2 были использованы в Ливии против армии Хафтара. Они широко применялись во время турецкой операции "Весенний щит" в провинции Идлиб. В частности, 3 марта 2020 года минобороны Турции заявило, что его беспилотники в Сирии уничтожили за сутки два комплекса ПВО "Панцирь-С1" российского производства. Эти БПЛА активно применял Азербайджан в ходе недавней войны в Нагорном Карабахе.