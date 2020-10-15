Зеленский едет в Турцию для подписания нового военного соглашения

Во время этого визита планируется подписание военного соглашения между Украиной и Турцией и продолжение переговоров по зоне свободной торговли.

С 15 по 17 октября президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с официальным визитом в Турции, во время которого планируется подписание нового военного соглашения между правительствами Украины и Турции. Об этом сообщил глава Минобороны Андрей Таран на внеочередном заседании Кабмина.

"Принятие проекта акта создаст правовые основания для расширения двустороннего сотрудничества в указанной сфере по 21 направлению", - заявил Таран.

Он подчеркнул, что воплощение в жизнь данного соглашения не приведет к дополнительным расходам из бюджета Украины.

О планах Зеленского во время визита в Турцию рассказал и замглавы Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Интерфаксу".

"В конце следующей недели состоится еще один визит президента Украины к еще одному стратегическому партнеру - Турции. Там также будет много времени посвящено экономике. Нам наконец надо завершать переговоры по зоне свободной торговли. Важные вопросы и военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией", - рассказал он.

Напомним, в феврале 2020 года Зеленский и Эрдоган договорились о выделении военной помощи и поставках АН-178.