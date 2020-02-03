Зеленский и Эрдоган договорились о выделении военной помощи и поставках АН-178
2020-02-03 18:01:00
Президенты двух стран поделились результатами встречи в Киеве
В понедельник, 3 февраля, президенты Украины и Турции договорились о военной помощи и поставках АН-178. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РБК-Украина.
"Также сегодня подписано важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинская армия получит финансовую помощь от турецких партнеров", – заявил Зеленский.
По словам президента, страны также договорились начать сотрудничество в авиационной отрасли.
"Среди прочего мы договорились дать импульс сотрудничеству в авиационной отрасли, в частности, что касается строительства и поставок самолетов АН-178. Отдельное внимание уделили усилению безопасности в Черноморском регионе", – добавил Зеленский.
Кроме этого, президенты обсудили меры по усилению безопасности в Черноморском регионе.
Ранее посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщал, что важнейшим совместным проектом двух стран является закупка у Турции боевых БПЛА и поставка украинских двигателей для турецких БПЛА.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Киеве Эрдоган поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине". Военнослужащие в ответ произнесли фразу "Героям слава!".
- Также по словам Зеленского, Турция и Украина ускорят работу над созданием ЗСТ. Страны хотят достигнуть товарооборота в 10 млрд долларов.
- 7 августа президент Зеленский прибыл со своим первым официальным визитом в Турцию, а 19 августа Эрдоган осуществил ответный визит в Украину
- Эрдоган заявил, что пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.
- А Зеленский заявил, что сотрудничество Украины и Турции сможет изменить ситуацию в регионе Черного моря.