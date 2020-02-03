Зеленский и Эрдоган договорились о выделении военной помощи и поставках АН-178

Президенты двух стран поделились результатами встречи в Киеве

В понедельник, 3 февраля, президенты Украины и Турции договорились о военной помощи и поставках АН-178. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РБК-Украина.

"Также сегодня подписано важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинская армия получит финансовую помощь от турецких партнеров", – заявил Зеленский.

По словам президента, страны также договорились начать сотрудничество в авиационной отрасли.

"Среди прочего мы договорились дать импульс сотрудничеству в авиационной отрасли, в частности, что касается строительства и поставок самолетов АН-178. Отдельное внимание уделили усилению безопасности в Черноморском регионе", – добавил Зеленский.

Кроме этого, президенты обсудили меры по усилению безопасности в Черноморском регионе.

Ранее посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщал, что важнейшим совместным проектом двух стран является закупка у Турции боевых БПЛА и поставка украинских двигателей для турецких БПЛА.

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