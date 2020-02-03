Турция и Украина ускорят работу над созданием ЗСТ, – Зеленский

Встреча президентов двух стран прошла в Киеве

В понедельник, 3 февраля, президент Украины Владимир Зеленский и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились ускорить переговоры о создании зоны свободной торговли. Об этом сообщил Зеленский после завершения переговоров, передает Левый берег.

Встреча двух президентов состоялась сегодня в Киеве.

По словам Зеленского, Украина и Турция хотят достигнуть товарооборота в 10 млрд долларов. По итогам 2018 года этот показатель составлял менее 4 млрд долларов.

"Мы договорились подтолкнуть наших представителей, которые работают над текстом соглашения о свободной торговле. Соответствующий сигнал получат и делегации межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", – сказал Зеленский.

По данным Офиса президента, лидеры двух стран, после встречи тет-а-тет, приняли участие в восьмом заседании Стратегического совета, подписали двусторонние документы, а также встретились с представителями прессы.

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