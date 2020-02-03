Турция и Украина ускорят работу над созданием ЗСТ, – Зеленский
2020-02-03 17:32:00
Встреча президентов двух стран прошла в Киеве
В понедельник, 3 февраля, президент Украины Владимир Зеленский и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились ускорить переговоры о создании зоны свободной торговли. Об этом сообщил Зеленский после завершения переговоров, передает Левый берег.
Встреча двух президентов состоялась сегодня в Киеве.
По словам Зеленского, Украина и Турция хотят достигнуть товарооборота в 10 млрд долларов. По итогам 2018 года этот показатель составлял менее 4 млрд долларов.
"Мы договорились подтолкнуть наших представителей, которые работают над текстом соглашения о свободной торговле. Соответствующий сигнал получат и делегации межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", – сказал Зеленский.
По данным Офиса президента, лидеры двух стран, после встречи тет-а-тет, приняли участие в восьмом заседании Стратегического совета, подписали двусторонние документы, а также встретились с представителями прессы.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Киеве Эрдоган поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине". Военнослужащие в ответ произнесли фразу "Героям слава!".
- 7 августа президент Зеленский прибыл со своим первым официальным визитом в Турцию, а 19 августа Эрдоган осуществил ответный визит в Украину
- Эрдоган заявил, что пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.
- А Зеленский заявил, что сотрудничество Украины и Турции сможет изменить ситуацию в регионе Черного моря.