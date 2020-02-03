"Слава Украине": Эрдоган поздоровался с почетным караулом в Киеве
2020-02-03 16:01:48
Караул ответил – "Героям слава!"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на площади возле Мариинского дворца поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине".
Военнослужащие в ответ произнесли фразу "Героям слава!".
Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, затем лидеры двух стран направились на встречу в формате тет-а-тет. Также они примут участие в восьмом заседании Стратегического совета, подпишут двусторонние документы и встретятся с журналистами.
Как ранее сообщал Фокус:
- Верховная Рада в октябре 2018 года приняла законопроект об изменении приветствия в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции на "Слава Украине - Героям Слава!".
- По случаю Дня независимости посольство Британии в Украине записало видеообращение. Его завершил премьер-министр Борис Джонсон словами "Слава Украине!", сотрудники посольства ответили словами "Героям слава!".
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