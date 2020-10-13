Украина и Турция подпишут новое военное соглашение

Глава Минобороны Таран заявил, что Украина и Турция расширят сотрудничество в военной сфере по 21 направлению.

На внеочередном заседании Кабинета министров 13 октября был принят акт, благодаря которому Украина сможет подписать новое военное соглашение с Турцией.

"Принятие проекта акта создаст правовые основания для расширения двустороннего сотрудничества в указанной сфере по 21 направлению", - заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

Таран подчеркнул, что реализация данного соглашения не требует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Официальное подписание военного соглашения между правительствами двух стран запланировано во время визита Владимира Зеленского в Турцию с 15 по 17 октября.

Напомним, в феврале 2020 года Зеленский и Эрдоган договорились о выделении военной помощи и поставках АН-178.