Турецкие беспилотники Bayraktar в деле: видео-галерея воздушных ударов Азербайджана

То, что Азербайджан использует турецкие беспилотники, не является военной тайной, однако точных данных об их количестве не публикуют.

Уже второй день подряд, начиная с воскресения, 27 сентября Министерство обороны Азербайджана демонстрирует у себя на сайте видео-ролики, снятые турецкими ударными беспилотниками "Bayraktar".

Практически на всех видео, опубликованных оборонным ведомством Республики Азербайджан, боевая техника уничтожается точечными ракетными ударами с беспилотников "Bayraktar TB2", которые Баку закупает у Турции по договору между Баку и Анкарой, подписанному в июне этого года.

Записи уничтожения бронетехники противника Минобороны Азербайджана сопровождает у себя на YouTube-канале короткими комментариями. К примеру, под видео, приведенным ниже, ведомство написало: "Уничтожено еще два вражеских танка".

Видео: YouTube / Министерство обороны Азербайджана

О новых боевых победах известно не много. Под видео-отчетами азербайджанских ВВС, нет ни координат пораженных целей, ни информации о подразделениях, которые обстреливаются, ни каких-либо других деталей.

"На видео представлен момент уничтожения боевой техники противника", – сообщается под следующим видео.

Видео: YouTube / Министерство обороны Азербайджана

"Не выдержав натиск контрнаступательной операции, проводимой подразделениями Азербайджанской Армии, противник сбежал, оставив бронетехнику на поле боя. На видео представлены кадры уничтоженной, а также брошенной противником на поле боя боевой техники", – написали в МО Азербайджана под нижеприведенныи роликом.

Видео: YouTube / Министерство обороны Азербайджана

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"В результате контрнаступательной операции наших подразделений уничтожен склад оружия и боеприпасов, принадлежавший армянской армии. На видео отчетливо видны взрывы на данном складе в результате огневых ударов нашей армии", – написано под видео, которое было снято с азербайджанского БПЛА во время боевых действий ночью с воскресения на понедельник.

Видео: YouTube / Министерство обороны Азербайджана

"В результате точных ударов подразделений Азербайджанской Армии на различных направлениях фронта было уничтожено еще несколько единиц боевой техники вооруженных сил Армении. На видео представлены кадры поражения боевой техники противника", – написано под очередным видео-отчетом.

Видео: YouTube / Министерство обороны Азербайджана

Подпись под следующим роликом гласит: "Подразделения Азербайджанской Армии продолжают уничтожать боевую технику противника точным огнем".

Видео: YouTube / Министерство обороны Азербайджана

"В результате предпринятых мер по пресечению активных боевых действий противника еще два танка вооруженных сил Армении уничтожены точным огнем наших подразделений", – сообщается в описании к еще одному видео, которое появилось за последние сутки на канале МО Азербайджана.

Видео: YouTube / Министерство обороны Азербайджана

Среди прочих военных достижений, оборонное ведомство Республики Азербайджан опубликовало сняты с воздуха кадры с очертаниями человеческих силуэтов, лежащих на земле в противоестественных позах:

Видео: YouTube / Министерство обороны Азербайджана

В частности, под этим роликом написано следующее: "Несколько выгодных высот вокруг села Талыш было очищено от оккупационных сил, противник понес большие потери".

В июне этого года стало известно, что Азербайджан закупил новые военные беспилотники турецкого производства после ратификации парламентом военно-финансового соглашения между Баку и Анкарой о закупке оборонной продукции на сумму почти $30 млн. Кроме того, по сообщениям СМИ, ранее азербайджанская армия получила израильские ударные БПЛА Harop, которые применяла во время войны в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года, а также израильские барражирующие боеприпасы ("летающая бомба") Elbit SkyStriker.

В воскресение, 27 сентября на фоне обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном официальная Анкара заявила о полной поддержке Баку и осудила действия Армении.

"Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности. Международное сообщество должно немедленно прекратить эти опасные провокации", – написал у себя в Twitter представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Напомним, в понедельник, 28 сентября Армения заявила, что Турция перебросила 4 тысячи военных из Сирии в Нагорный Карабах.