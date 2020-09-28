Армения заявила, что Турция перебросила 4 тысячи военных из Сирии в Нагорный Карабах

По данным Еревана, этих боевиков подготовили в специальных лагерях в странах Ближнего Востока.

Подразделения, переброшенные Турцией, уже участвуют в военных действиях в Карабахе на стороне Азербайдждана.

Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Армении в России Вардан Тоганян.

"По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. <...> Их готовят в лагерях боевиков", – сообщил Тоганян.

По словам посла, национальный состав этих групп определить сложно.

Ранее с подобным заявлением выступили в Министерстве обороны Азербайджана. В частности, начальник пресс-службы Минобороны Республики Азербайджан полковник Вагиф Даргяхлы сообщил, что люди, прибывшие из Сирии и других стран Ближнего Востока воюют на стороне Армении.

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"Согласно полученной разведывательной информации, среди потерь противника много наемников армянского происхождения из Сирии и разных стран Ближнего Востока. Но поскольку они не зарегистрированы в Армении официально, враг легко скрывает эти потери", – сказал Даргяхлы в понедельник, 28 сентября.

Напомним, утром 27 сентября утром на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Обе страны-участницы конфликта передают сообщения о человеческих жертвах и потерях военной техники. При этом, военные ведомства двух стран публикуют уничтоженную вражескую техники, временами выдавая за нее свою собственную.