Азербайджан показал новые видео уничтожения армянских солдат

Войска Армении, по данным Баку, были принуждены к отступлению с занимаемых ими рубежей обороны.

Министерство обороны Азербайджана опубликовало новые кадры боевых действий в Нагорном Карабахе, и заявило об удачном продвижении наступления.

"Подразделения Азербайджанской Армии, продвигаясь с высот и выгодных позиций, освобожденных от вооруженных сил Армении, продолжают контрнаступление с целью закрепления достигнутого успеха", – сообщило Минобороны Азербайджана утром в понедельник 28 сентября.

"Нанесением ракетно-артиллерийских и авиационных ударов по позициям противника он был принужден к отступлению с рубежей, которых пытался удержать. Несколько выгодных высот вокруг села Талыш было очищено от оккупационных сил, противник понес большие потери", – добавили в Баку.

Читайте также: Азербайджан и Армения выдавали собственную военную технику за уничтоженную вражескую

Новый ролик Минобороны Азербайджана подписало так: "Выгодные высоты вокруг села Талыш очищены от врага".

Видео: YouTube / Министерство обороны Республики Азербайджан

Через час после этой новости, азербайджанское оборонное ведомство опубликовало еще одно видео, указав под роликом: "Боевые действия наших подразделений по уничтожению врага и освобождению оккупированных территорий продолжаются".

Видео: YouTube / Министерство обороны Республики Азербайджан

На видео среди прочего показано, как работает система реактивного залпового огня. При этом, в данном ролике попаданий по армянской бронетехнике не показано, как в прошлых видео атак с воздуха.

Напомним, в понедельник, 28 сентября Минобороны Азербайджана отчиталось о своих успехах в продвижении на фронте, сообщив о 550 уничтоженных противниках.