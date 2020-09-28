550 павших армян: Азербайджан рассказал о потерях противника

В Минобороны Азербайджана озвучили данные о своих успехах, которые официальный Ереван якобы скрывает от граждан.

Министерство обороны Армении запускает дезинформацию о военных потерях Айзербайджана, пытаясь таким образом скрыть свои собственные потери.

Об этом понедельник, 28 сентября заявило Минобороны Айзербайджана, попутно отчитавшись по своих успехах в продвижении на фронте.

"Распространенная официальными лицами министерства обороны Армении информация о количестве потерь в азербайджанской армии безосновательна и не соответствует действительности. Это направлено на снижение обеспокоенности армянского населения и хаоса, царящего в армянской армии перед успехами Азербайджанской Армии", – написали в ведомстве.

По озвученным в отчете данным, Азербайджан уничтожил 22 армянских бронемашины, включая танки, 15 зенитно-ракетных комплексов "ОСА", 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, а также более 550 человек убитыми и ранеными. Кроме того, согласно сообщению Минобороны Азербайджана, были уничтожены 3 склада боеприпасов Армении "в различных направлениях".

Читайте также: Азербайджан и Армения выдавали собственную военную технику за уничтоженную вражескую

"Из-за большого количества раненых в армии противника имеется нехватка коек в военных госпиталях и гражданских больницах, а также недостаток запаса крови. Из-за большого количества раненых в армии противника имеется нехватка коек в военных госпиталях и гражданских больницах, а также недостаток запаса крови", – добавили в Азербайджанском ведомстве.

В числе своих боевых достижений официальное Баку сообщило, что в ходе боев в направлении села Талыш вместе со своим подразделением был уничтожен командир армянского десантно-штурмового батальона подполковник Лерник Варданян. До этого Азербайджан сообщил, что взял под контроль шесть сел в Нагорном Карабахе.

"Как всегда, армянская сторона и на этот раз скрывает от общественности реальные потери в своей армии", – заключили в Баку.

О боевых потерях отчиталось Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики,опубликовав утром в понедельник, 28 сентября имена еще 15 военнослужащих, погибших за день в боях с армией Азербайджана. До этого, вечером в воскресение, 27 сентября Минобороны НКР доложило о первых 16-ти погибших.

Напомним, утром 27 сентября утром на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Обе страны — участницы конфликта передают сообщения о человеческих жертвах и потерях военной техники. Минобороны Армении весь день публиковало видеоролики снятые с воздуха, на которых видны попадания по бронетехнике, подписывая свои видео: "Армянские ВС продолжают поражать азербайджанскую боевую технику".