Отправят в другую страну: Украина не получит бронеавтомобили Bastion от Франции, — СМИ

По данным французской прессы, Париж принял решение о передаче техники из-за беспокойства Еревана по поводу усиления Вооруженных сил Азербайджана.

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Франция передаст партию бронетранспортеров Bastion Армении, отказавшись от первоначальных планов передать их Украине. Об этом 13 ноября пишет журнал Ouest-France.

По данным издания, решение Франции обусловлено опасениями Армении относительно усиления Вооруженных сил Азербайджана. В связи с этим Ереван обратился к Франции с просьбой о военной поддержке. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила в начале октября, что Париж согласился поставить в Армению военную технику и готов заключить будущие контракты для поставок военного оборудования, необходимого для обеспечения обороны Армении.

"После молниеносного военного захвата Азербайджаном Нагорного Карабаха в сентябре Ереван опасается, что его более богатый, лучше вооруженный и поддерживаемый Турцией сосед попытается расширить свое преимущество и насильственно присоединить азербайджанский анклав Нахичевань к своей территории, вторгнувшись на юг Армении", — говорится в публикации.

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Франция отказалась передавать Украине оружие из своих арсеналов

Как сообщают журналисты, министр обороны Армении Сурен Папикян встретился со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню в Париже 22 и 23 октября, подписав соглашения о двустороннем сотрудничестве.

Первая поставка включает в себя 50 легких бронеавтомобилей типа Bastion, способных перевозить восемь солдат и обеспечивать защиту от стрелкового оружия и мин. Они должны были пройти через грузинский порт Поти, а затем по железной дороге направиться в Армению.

Автомобили Bastion предназначались для Украины, но Киев отказался

По данным французского журнала, эти бронеавтомобили изначально предназначались для Украины, но Киев отказался от них, считая, что они неэффективно защищены от артиллерийского огня и противотанковых ракет.

Bastion, производимый компанией Acmat, является многоцелевым бронеавтомобилем и был поставлен в различные регионы мира, включая Африку, Ближний Восток и Северную Америку. В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский договорился о поставке бронеавтомобилей Bastion в рамках телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Отметим, что Украина приняла на вооружение современные французские противотанковые ракетные комплексы Akeron MP. ПТРК оснащены универсальными боеприпасами, что позволяет поражать цели как вручную, так и в почти автоматическом режиме.