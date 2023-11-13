Відправлять в іншу країну: Україна не отримає бронеавтомобілі Bastion від Франції, — ЗМІ

За даними французької преси, Париж ухвалив рішення про передачу техніки через занепокоєння Єревана з приводу посилення Збройних сил Азербайджану.

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Франція передасть партію бронетранспортерів Bastion Вірменії, відмовившись від початкових планів передати їх Україні. Про це 13 листопада пише журнал Ouest-France.

За даними видання, рішення Франції зумовлене побоюваннями Вірменії щодо посилення Збройних сил Азербайджану. У зв'язку з цим Єреван звернувся до Франції з проханням про військову підтримку. Глава МЗС Франції Катрін Колонна заявила на початку жовтня, що Париж погодився поставити до Вірменії військову техніку і готовий укласти майбутні контракти для постачання військового обладнання, необхідного для забезпечення оборони Вірменії.

"Після блискавичного військового захоплення Азербайджаном Нагірного Карабаху у вересні Єреван побоюється, що його багатший, краще озброєний і підтримуваний Туреччиною сусід спробує розширити свою перевагу та насильно приєднати азербайджанський анклав Нахічевань до своєї території, вторгнувшись на південь Вірменії", — ідеться в публікації.

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Франція відмовилася передавати Україні зброю зі своїх арсеналів

Як повідомляють журналісти, міністр оборони Вірменії Сурен Папікян зустрівся зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню в Парижі 22 і 23 жовтня, підписавши угоди про двостороннє співробітництво.

Перше постачання охоплює 50 легких бронеавтомобілів типу Bastion, здатних перевозити вісім солдатів і забезпечувати захист від стрілецької зброї та мін. Вони мали пройти через грузинський порт Поті, а потім залізницею попрямувати до Вірменії.

Автомобілі Bastion призначалися для України, але Київ відмовився

За даними французького журналу, ці бронеавтомобілі спочатку призначалися для України, але Київ відмовився від них, вважаючи, що вони неефективно захищені від артилерійського вогню і протитанкових ракет.

Bastion, вироблений компанією Acmat, є багатоцільовим бронеавтомобілем, його поставили в різні регіони світу, включно з Африкою, Близьким Сходом і Північною Америкою. У січні цього року президент України Володимир Зеленський домовився про постачання бронеавтомобілів Bastion у межах телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Зазначимо, що Україна прийняла на озброєння сучасні французькі протитанкові ракетні комплекси Akeron MP. ПТРК оснащені універсальними боєприпасами, що дає змогу вражати цілі як вручну, так і в майже автоматичному режимі.