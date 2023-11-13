Франція відмовилася передавати Україні зброю зі своїх арсеналів

Із бюджету Франції до спеціального фонду підтримки Києва було виділено 200 млн євро. За ці кошти Україна може закупити озброєння, але лише у французьких постачальників.

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Влада Франції припинить постачання Україні озброєнь зі своїх арсеналів, щоб Київ почав закуповувати зброю у французьких виробників за рахунок спеціально виділених на це коштів. Про це в ефірі телеканалу LCI заявив міністр збройних сил країни Себастьян Лекорню.

"Зараз ми ведемо переговори з українськими колегами, щоб змусити Україну купувати нові гаубиці за рахунок коштів зі спеціального фонду і щоб французьким військовим більше не довелося передавати гармати зі своїх арсеналів", — сказав він.

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Також міністр оборони Франції нагадав про нещодавно опубліковану доповідь парламенту, згідно з якою розмір військової допомоги Франції Україні вже склав 3 млрд євро. Він зауважив, що із бюджету до спеціального фонду підтримки Києва було виділено 200 млн євро. За ці кошти Україна може закупити озброєння, але лише у французьких постачальників.

Він наголосив, що Париж зосередив увагу на забезпеченні Києва засобами ППО, зокрема, можливостями для боротьби з БпЛА та обладнанням для сухопутних військ, включаючи артилерію та транспорт, а також додав, що Києву передано 49 таких самохідних гаубиць — 30 французьких та 19 данських.

Нагадаємо, що Україна отримала на озброєння найсучасніші французькі ПТРК Akeron MP. Його боєприпаси є універсальними й дозволяють уражати цілі як вручну, так і в майже автоматичному режимі.

Раніше повідомлялося, що 31 серпня бійці 32-ї бригади показали французькі ПТРК Milan.