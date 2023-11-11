"Може настати час": Макрон назвав грудень вирішальним місяцем для України та Росії

За словами французького президента, дії Росії є імперіалізмом і колоніалізмом, тому Заходу необхідно зробити все, щоб не дати їй перемогти. В іншому випадку постраждають інші країни континенту.

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Президент Франції Еммануель Макрон переконаний, що під кінець року може настати вирішальний етап війни Росії проти України. Про це він заявив під час інтерв'ю для BBC, яке було опубліковано 11 листопада.

За його словами, не можна в жодному разі допустити сценарій, за якого Москва зможе перемогти у війні. У такому разі в Європі "з'явиться нова імперська держава", яка загрожуватиме іншим колишнім радянським країнам, серед яких Грузія і Казахстан. Також у небезпеці може опинитися весь континент.

"Тому що, безумовно, те, що Росія робить, — це імперіалізм і колоніалізм", — заявив Еммануель Макрон.

У зв'язку з цим, продовжує президент Франції, західні союзники України повинні підтримати Київ у його боротьбі за свободу. Крім того, на його думку, грудень може стати вирішальним, адже ЗСУ намагатимуться повернути втрачені території під час контрнаступу.

Водночас, "ще не настав час сідати за стіл переговорів", вважає голова держави, але всі рішення щодо цього питання ухвалюватиме виключно Україна.

"Може настати час, коли можна буде провести чесні і хороші переговори, повернутися за стіл переговорів і знайти рішення з Росією", — йдеться в інтерв'ю президента Франції.

Нагадаємо, 13 вересня повідомлялося, що Еммануель Макрон зрозумів, що помилявся, пропонуючи "зберегти обличчя" Путіну. За його словами, голова Кремля насправді не зацікавлений у переговорах. Франція шукає нових партнерів, оскільки хоче очолити процес розширення Євросоюзу.