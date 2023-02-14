"Найкращий шанс": США розповіли Україні, коли настане вирішальний момент у війні з РФ, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що адміністрація Байдена працює з Конгресом, щоби затвердити ще 10 млрд доларів на допомогу Україні. Передбачається, що Штати оголосять про ще цей пакет наступного тижня.

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Офіційні особи США повідомили українські колеги, що війна з Росією підходить до критичного моменту. Так, Україна має шанс змінити "траєкторію" військових дій. Про це пише The Washington Post.

Видання пише, що нещодавно анонсовані пакети допомоги Україні надають "найкращий шанс" для Києва змінити хід війни. При цьому неназваний американський чиновник заявив, що Конгрес дав Білому дому для допомоги Києву більше, ніж просив. Однак це сталося під керівництвом демократів у Палаті представників та Сенаті.

За словами чиновника, адміністрація Білого дому "дуже твердо вважає", що буде важко продовжувати отримувати такий самий рівень безпеки та економічної допомоги від Конгресу.

У матеріалі сказано, що адміністрація Байдена працює з Конгресом, щоби затвердити ще 10 млрд доларів на допомогу Україні. Передбачається, що Штати оголосять про ще цей пакет наступного тижня. Також буде запроваджено нові санкції проти Кремля.

Повідомляється, що у Білому домі прагнуть уникнути будь-яких ознак ослаблення підтримки України. Щоправда, деякі аналітики припускають, що вирішальну перевагу на фронті найближчим часом не отримає ні Україна, ні Росія.

"Це схоже на момент справді високої невизначеності", — заявила Андреа Кендалл-Тейлор із Центру нової американської безпеки.

За її словами, війна швидше за все буде довгою, хоча всі люди хотіли б, щоб вона закінчилася якнайшвидше.

Раніше Фокус писав, що експерт розповів, від якого рішення залежить доля Путіна. За словами аналітика, Путін побоюється, що українські сили зможуть деокупувати Запорізьку та Херсонську області, аби підійти до Криму. Проте Луганська та Донецька області вже стали метою так званої "СВО".

Також нагадаємо, що, за словами журналістів, Кремль намагається приборкати голову ПВК "Вагнер" Пригожина. Так, політичне керівництво Росії не хоче пускати Пригожина у політику. Понад те, наказ припинити публічну критику вищого керівництва було віддано особисто Путіним.