"Вони його бояться": Кремль намагається приборкати голову ПВК "Вагнер" Пригожина, — ЗМІ

За словами журналістів, політичне керівництво Росії не хоче пускати Пригожина у політику. Понад те, наказ припинити публічну критику вищого керівництва було віддано особисто Путіним.

Related video

У Кремлі намагаються стримати зростання політичного впливу голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Так, йому заборонили публічну критику Міністерства оборони РФ, а російська пропаганда значно рідше згадує його і ПВК. Про це пише видання Reuters.

За словами журналістів, 61-річний Євген Пригожин публічно ображав російське військове керівництво, намагався перетворити успіх у полі бою на прихильність до Кремля і докладно описував свої вербування десятків тисяч російських в'язнів. Багато аналітиків почали припускати, що він шукає можливість збудувати свою політичну кар'єру.

Однак тепер набором ув'язнених займається Міністерство оборони РФ. Як розповів колишній радник Кремля Сергій Марков, політичне керівництво Росії не хоче пускати Пригожина у політику.

"Вони трохи бояться його і вважають незручною людиною", — сказав він журналістам.

Деякі аналітики зазначили, що Пригожин не просто став публічною особою, а розпочав трансформацію у повноцінного політика зі своїми поглядами та принципами.

За словами Маркова, Кремль отримав від Пригожина обіцянку, що він не створюватиме власного політичного руху і вступатиме до парламентської партії, якщо його не попросять. Понад те, наказ припинити публічну критику вищого керівництва було віддано особисто президентом РФ Володимиром Путіним. Це сталося під час зустрічі у Санкт-Петербурзі 14 січня.

Щодо рідкісної згадки ПВК "Вагнер" у російських пропагандистських ЗМІ, то, як заявив сам Пригожин, у цьому винні "невдахи", які намагаються завдати шкоди його компанії.

Голова американського аналітичного центру Silverado Policy Accelerator Дмитро Альперович припустив, що простір для маневру Пригожина звужується.

"Зірка Пригожина потьмяніла. Він перестарався у своїй критиці військових та інших еліт", – заявив Альперович.

Раніше Фокус писав, що аналітики заявили, що в Україні ліквідовано три російські кримінальні авторитети 90-х. За інформацією незалежних журналістів, карні злочинці воювали у складі ПВК "Вагнер". Вони потрапили на війну, попри запевнення Пригожина не вербувати осіб віком від 50 років.

Ще нагадаємо, що Пригожин пояснив відмову від вербування ув'язнених у ПВК "Вагнер". Мільйони американців бажають вступити до лав угрупування бойовиків, щоб боротися з НАТО, заявив засновник ПВК. За його словами, у разі рішення Держдепу США воювати на боці РФ зможуть і американські в'язні.