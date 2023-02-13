"Они его боятся": Кремль пытается обуздать главу ЧВК "Вагнер" Пригожина, — СМИ

По словам журналистов, политическое руководство России не хочет пускать Пригожина в политику. Более того, приказ прекратить публичную критику высшего руководства был отдан лично Путиным.

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В Кремле пытаются сдержать рост политического влияния главы ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожина. Так, ему запретили публичную критику Министерства обороны РФ, а российская пропаганда куда реже вспоминает его и ЧВК. Об этом пишет издание Reuters.

По словам журналистов, 61-летний Евгений Пригожин публично оскорблял российское военное руководство, пытался превратить успех в поле боя в приверженность Кремлю и подробно описывал свои вербовки десятков тысяч российских заключенных. Многие аналитики начали предполагать, что он ищет возможность построить свою политическую карьеру.

Однако теперь набором заключенных занимается Министерство обороны РФ. Как рассказал бывший советник Кремля Сергей Марков, политическое руководство России не хочет пускать Пригожина в политику.

"Они немного боятся его и считают неудобным человеком", — сказал он журналистам.

Некоторые аналитики отметили, что Пригожин не просто стал публичным лицом, а начал трансформацию в полноценного политика со своими взглядами и принципами.

По словам Маркова, Кремль получил от Пригожина обещание, что он не будет создавать собственное политическое движение и вступать в парламентскую партию, если его не попросят. Более того, приказ прекратить публичную критику высшего руководства был отдан самим президентом РФ Владимиром Путиным. Это произошло во время встречи в Санкт-Петербурге 14 января.

Что касается редкого упоминания ЧВК "Вагнер" в российских пропагандистских СМИ, то, как заявил сам Пригожин, в этом виноваты "неудачники", которые пытаются нанести вред его компании.

Глава американского аналитического центра Silverado Policy Accelerator Дмитрий Альперович, предположил, что пространство для маневра Пригожина сужается.

"Звезда Пригожина потускнела. Он перестарался в своей критике военных и других элит", – заявил Альперович.

Ранее Фокус писал, что аналитики заявили, что в Украине ликвидированы три российских криминальных авторитета 90-х. По информации независимых журналистов, уголовники воевали в составе ЧВК "Вагнер". Они попали на войну несмотря на уверения Пригожина не вербовать лиц старше 50-и лет.

Еще напомним, что Пригожин объяснил отказ от вербовки заключенных в ЧВК "Вагнер". Миллионы американцев желают вступить в ряды группировки боевиков, чтобы бороться с НАТО, заявил основатель ЧВК. По его словам, в случае решения Госдепа США, воевать на стороне РФ смогут и американские заключенные.