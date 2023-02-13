В Украине ликвидированы три российских криминальных авторитета 90-х (фото), — Bellingcat

По информации независимых журналистов, уголовники воевали в составе ЧВК "Вагнер". Они попали на войну несмотря на уверения Пригожина не вербовать лиц старше 50-и лет.

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В ходе боевых действий на территории Украины ликвидировали троих криминальных авторитетов из России. Об этом в понедельник, 13 февраля, пишут журналисты Belligcat в своем расследовании.

Сообщается, что в тюрьме Йошкар-Олы основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отметил, что организации нужны заключенные в возрасте до 50 лет. Однако несколько завербованных осужденных значительно превысили этот предел. Среди них 59-летний Сергей Максименко, 55-летний Андрей Бережных и 55-летний Игорь Куск.

"Эти три человека примечательны не только своим возрастом, но и тем, что каждый из них возглавлял жестокие преступные группировки в 1990-х годах", — говорится в расследовании.

Журналисты Belligcat опубликовали подробное досье на каждого из криминальных авторитетов.

Андрей Бережных, "Мститель"

Андрею Бережных было 55 лет, когда он подписался на войну в составе ЧВК "Вагнер". В 2013 году Верховный суд России приговорил Андрея Бережных к 25 годам лишения свободы за убийство и множество других преступлений, совершенных им во время руководства небольшой бандой в Саратовской области с 1994 по 2011 год. В прошлом году Бережных также был осужден саратовским судом за покушение на убийство еще 10 человек.

[ + – ] Андрей Бережных, "Мститель" Фото: bellingcat

По информации российских пропагандистских telegram-каналов, Бережных погиб во время боевых действий в Украине 8 декабря 2022 года, подписавшись на "Вагнер" всего за месяц до этого. Местные новостные сайты из его родного города Балаково подтверждают эти события. Через месяц после его смерти, в православное Рождество, в балаковском соборе Святой Троицы была отслужена панихида. В отличие от других умерших заключенных Вагнера, на этой панихиде не было заметной явки и большого количества присутствующих. На сайте местной похоронной службы в Балакове выложены фотографии его гроба и службы (в архиве), на которых не видно присутствующих, в отличие от других фотографий российских военнослужащих и наемников, погибших в бою.

Сергей Максименко, "Олимпиец"

Сергею Максименко было 59 лет, когда он подписал контракт с "Вагнером", отбывая 25-летний тюремный срок в Республике Мордовия. По сообщениям российских СМИ, он подписал контракт с "Вагнером" в сентябре 2022 года.

[ + – ] Сергей Максименко, "Олимпиец" Фото: bellingcat

Как и Бережных, Максименко погиб в декабре 2022 года, воюя в составе частной военной компании на территории Украині. Согласно открытым судебным документам, Максименко возглавлял преступную группировку в городе Пенза под названием "Олимпия", которая на протяжении 1990-х и 2000-х годов занималась деятельностью, включающей проституцию, вымогательство и убийства. Как лидер "Олимпии", Максименко был приговорен к 25 годам лишения свободы в 2014 году, что стало самым длительным сроком наказания из 13 членов, осужденных в Пензе.

Игорь Куск, "Афганец"

Игорь Куск подписал контракт с "Вагнером" в возрасте 55 лет, отбывая 23-летний срок заключения в Сыктывкаре, столице Республики Коми.

[ + – ] Игорь Куск, "Афганец" Фото: bellingcat

В отличие от Бережных и Максименко, Куск, который был ветераном войны Советского Союза в Афганистане, стремился воевать в Украине еще до того, как "Вагнер" посетил его тюрьму — его вдова рассказала российской "Деловой газете", как он отправил письмо чеченскому лидеру Рамзану Кадырову с предложением воевать в Украине.

Вдова Куска рассказала, как он присоединился к Вагнеру перед отправкой "на фронт 25 июля", и это подтверждается сообщениями о том, что Вагнер набирал людей из тюремных колоний в Республике Коми летом 2022 года.

В судебных документах по приговору суда от 2015 года подробно рассказывается о том, как Игорь Куск создал свою преступную группу, названную в его честь ("кусковские", что примерно переводится как "парни Куска"), в 1998 году в Татарстане. Его группа была особенно активна в Нижнекамске и крупной региональной столице Казани, где проживает более миллиона человек. "Кусковские" отличались тем, что в их рядах было много ветеранов Афганистана, из-за чего его группировку также называли "афганцами".

Пригожин соврал о прекращении набора зэков в ЧВК "Вагнер"

9 февраля в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин слукавил, когда говорил, что в его группировку перестали вербовать заключенных в российских колониях. Однако темпы набора заметно снизились.

К такому выводу аналитики пришли на основе статистики Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которая показывает, что в период с ноября 2022 года по январь 2023 года сокращение численности заключенных в России стабилизировалось.

9 февраля основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил на вопрос журналистов относительно вербовки заключенных. Он заявил, что набор наемников в группировку из числа заключенных приостановлен, а перед теми, кто воюет в составе ЧВК все обязательства выполняются.

Напомним, телеграм-канад основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 13 февраля опубликовал видео с бывшим зэком Дмитрием Якущенко, завербованным военной организацией. До этого в СМИ появились ролики, где россиянина якобы казнят кувалдой за то, что он сбежал к украинским военным.

Перед этим, в ночь с 12 на 13 февраля, telegram-канал Grey Zone, связанный с ЧВК "Вагнер", опубликовал кадры убийства заключенного Дмитрия Якущенко кувалдой.