Отбили всякое желание: ЧВК "Вагнер" приостановил набор зэков в свои ряды, — Пригожин

По мнению журналистов, заключенные не особо стремятся вступить в ряды ЧВК "Вагнер" из-за больших потерь в боях под Бахмутом, которые велись в декабре и январе.

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Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что набор наемников в группировку из числа заключенных приостановлен. Отвечая на вопросы журналистов "повар Путина" отметил, что перед теми, кто сейчас находятся в рядах "вагнеровцев" все обязательства выполняются.

По словам журналистов, от российских заключенных якобы приходят сведения, что в колониях больше не проводится набор в ЧВК, а сам Пригожин больше не посещает места заключения.

"Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются", — заявил Пригожин.

Издание "Страна" утверждает, что согласно информации российских оппозиционных ресурсов, сокращение количества завербованных зэков в ЧВК "Вагнер" объясняется большими потерями среди наемников под Бахмутом, которые велись с декабря по январь. Из-за своеобразной военной тактики, при которой подразделения пехоты атакуют непрерывными волнами, среди "вагнеровцев" много погибших.

"Об этом быстро стало известно на зонах, что и привело к резкому снижению числа завербовавшихся в "Вагнер" заключенных", — отметили журналисты.

Кроме того, нет особого желания идти в пригожинскую ЧВК и вольнонаемным, поскольку деньги платят те же, что и в регулярной российской армии, но потери среди личного состава многократно ниже.

Между тем журналисты обращают внимания на публикации некоторых российских пабликов, пишущих на тему тюрем, в которых говорится, что вербовка в ЧВК на зонах не прекратилась. Однако ее проводит не лично Пригожин, а оперативники, угрожая заключенным реанимировать их старые дела. В результате такой подход отбивает желание заключенных добровольно вступать в ряды ЧВК "Вагнер", подытожили журналисты.

Ранее сообщалось, что ЧВК "Вагнер" оказались на грани своего выживания из-за огромных потерь личного состава. По информации медиа-ресурса ВЧК-ОГПУ, ветераны группировки уже не могут воевать в полную силу из-за ранений, поэтому ЧВК остро нуждается в большом пополнении "новичками".