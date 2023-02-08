Российским зэкам угрожают и насильно заставляют вступать в ЧВК "Вагнер", — правозащитники

Желающих поехать на войну стало намного меньше, поскольку до зэков стали доходить сведения о больших потерях среди личного состава.

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Отбывающим срок в российских тюрьмах начали угрожать новыми уголовными делами, если они откажутся ехать воевать в Украину, а тем, кто даст согласие, обещают закрыть уголовные дела. Об этом сообщает "Агентство", со ссылкой на правозащитника и двух юристов.

Юрист Яна Гемель сообщила, что в Ростовской, Самарской областях, Краснодарском крае и Северном Кавказе силовики заставляют заключенных вступать в ряды ЧВК "Вагнер" и ехать на войну в Украину.

"Приезжают оперативники МВД или ФСБ, обещают поднять старые дела 10-20 летней давности, по которым срок давности уже давно истек, пугают, что будут возбуждать дела в отношении тех, кто отказывается идти на войну", — рассказала она.

Юрист рассказывает, что в отличие от лета и осени 2022 года сейчас желающих ехать на войну очень мало, поскольку заключенные начали получать сообщения о больших потерях в Украине.

Правозащитница из Пермского края Оксана Асауленко заявила, что один из ее подопечных, которому оставалось сидеть пять месяцев, в последнем телефонном разговоре дал понять, что его заставили поехать на войну в Украину в составе ЧВК "Вагнер".

Еще один юрист на правах анонимности сообщил, что сейчас вербовка заключенных идет в тюрьмах, которые расположены ближе к границе с Украиной.

Также в ЧВК "Вагнер" вербуют людей, которые находятся в СИЗО и обещают закрыть уголовные дела.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что Российский министр обороны Сергей Шойгу усиливает конфликт с террористической группировкой ЧВК "Вагнер", он намеренно не упоминает об их участии в боях и все "успехи" приписывает регулярным войскам.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что ЧВК "Вагнер" возобновила масштабную вербовку среди заключенных, предлагая им контракт для участия в боевых действиях в Украине.