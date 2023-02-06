ЧВК "Вагнер" возобновила усиленную вербовку, но зэки отказываются ехать в Украину, — СМИ

Журналисты утверждают, что на войну готовы ехать лишь десятки заключенных, поскольку с фронта живыми вернулись только 20% зэков, сидевших ранее в уральских колониях.

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ЧВК "Вагнер" возобновила масштабную вербовку среди заключенных, предлагая им контракт для участия в боевых действиях в Украине. Однако теперь желающих гораздо меньше, чем было ранее. Об этом сообщает российское издание Медиазона.

В сообщении указывается, что за период весна-лето 2022 года из одной колонии вербовали несколько сотен заключенных, то теперь на войну готовы ехать десятки людей.

Сидельцы больше не верят вербовщикам ЧВК "Вагнер", а сообщения о потерях под Бахмутом отбили желание у большинства ехать на войну.

"Последний раз (в конце прошлого года — ред.) связывался человек, который находится под Бахмутом. Он сказал, что жалеет, что поехал туда. Говорил, что 20% живые из тех, которые отсюда уехали", — рассказал журналистам заключенный одной из уральских колоний.

Из-за массового отказа подконтрольные Евгению Пригожину СМИ начали писать о выживших на войне заключенных, которые якобы уже вернулись домой.

В одном из последних подобных сюжетов сидящие в автобусе бывшие заключенные практическими одними и теми же словами говорят корреспонденту, что собираются обратно на войну.

Напомним, 6 февраля издание Reuters сообщило, что в Норвегии правоохранители допросят сбежавшего из России в Норвегию экс-командира ЧВК "Вагнера".

Кроме того, Фокус ранее информировал, что в середине декабря Андрей Медведев сообщил, что ему известно о десяти случаях казни "наемников" из ЧВК "Вагнер" за отказ вести боевые действия.