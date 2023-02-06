В Норвегии правоохранители допросят сбежавшего из России в Норвегию экс-командира ЧВК "Вагнер"

Экс-вагнеровец Андрей Медведев, после боев в Бахмуте сбежавший в Норвегию, готов давать показания полиции.

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В Норвегии допросят бежавшего из России в Норвегию "вагнеровца", который выразил готовность свидетельствовать о преступлениях РФ в Украине. Об этом сообщает Reurters.

В полиции Норвегии заявили, что намерены допросить бывшего командира группы наемников ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева, сбежавшего из России в Норвегию в прошлом месяце после того, как принимал участие в военных действиях на территории Украины.

Правоохранители сообщили, что экс-вагнеровец вызвался помочь в привлечении к ответственности воинов из ЧВК "Вагнер", совершавших военные преступления в Украине. Он уже передал правоохранителям некоторые цифровые материалы.

Также в полиции отметили, что кроме незаконного пересечения границы экс-командир ЧВК "Вагнер" ни в чем не подозревается.

"Медведев создает впечатление, что он хочет больше и больше рассказывать о своем опыте службы в ЧВК "Вагнер", — заявили в полиции.

В середине декабря Андрей Медведев сообщил, что ему известно о десяти случаях казни "наемников" из ЧВК "Вагнер" за отказ вести боевые действия.

3 февраля Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны – ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

За последнюю неделю, по сообщению Американского института изучения войны (ISW), ВС РФ добились успехов в попытках окружить Бахмут Донецкой области. Подразделения ЧВК "Вагнер" захватили трассу, соединяющую Бахмут с Северском.