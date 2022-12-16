"Мы были смертниками": бывший командир убитого Нужина рассказал о казнях в "группе Вагнера"

Бывший вагнеровец Андрей Медведев утверждает, что "наемники" не получают деньги, а их родственники не могут добиться выплат за убитых.

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Экс-командир убитого заключенного Евгения Нужина, завербованного в "группу Вагнера", Андрей Медведев сообщил, что ему известно о десяти случаях казни "наемников" за отказ вести боевые действия. Об этом пишет The Insider.

Медведев утверждает, что был свидетелем нескольких расстрелов и отметил, что восемь из десяти убитых ранее отбывали сроки в местах лишения свободы. Он также поведал о так называемой "группе МЕД", которая занимается "обнулением".

Бывший вагнеровец также рассказал, что лично заводил на позицию Евгения Нужина. В тот же день Медведев получил контузию. Днем позже в госпиталь к командиру наведывались представители Службы безопасности "группы Вагнера" и расспрашивали его о Нужине.

Андрей Медведев утверждает, что вагнеровцы намеренно указывают погибших бойцов как пропавших без вести, чтобы избежать выплат родственникам. По его словам, ни одно страховое агентство не покроет такое количество смертей.

"Заключенные начали в августе приезжать к нам. Мы основали 4-й взвод. Мы были смертниками, потому что все "косячники" и проштрафившиеся шли в 4-й взвод. И за несколько дней из взвода осталось три человека из тридцати", — сказал Медведев.

Ранее Андрей Медведев записывал обращение к президенту Владимиру Путину, в котором просил руководство РФ защитить его от бывших сослуживцев. Медведев утверждает, что находится в бегах из-за преследования "группой Вагнера".

[ + – ] Обращение Андрея Медведева к правительству РФ

Напомним, что Евгений Нужин был осужден за убийство, и отбывал наказание в одной из тюрем РФ. Его завербовали в "группу Вагнера" и отправили на войну в Украину, где он попал в плен.

Позже российская сторона опубликовала видео, в котором Нужин рассказывает, что после сдачи в плен находился в Киеве, однако был похищен 11 ноября. После этого экс-заключенный был убит ударом кувалды по голове.

Фокус также сообщал, что по мнению Евгения Пригожина, Нужин мог быть завербован Центральным разведуправлением США. В казни наемника Пригожин обвинил американских агентов.

Еще мы писали о том, что по словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Нужин прошел официальную процедуру обмена военнопленными между Россией и Украиной.