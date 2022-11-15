Казнь кувалдой зэка-"вагнеровца" подстроили агенты ЦРУ, – Пригожин (фото)

Заключенный Евгений Нужин, по словам "повара Путина", мог специально сесть в тюрьму на 27 лет и создать условия для своей последующей казни.

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Экс-наемник "группы Вагнера" Евгений Нужин мог быть завербован Центральным разведуправлением США, агенты которого казнили перешедшего на сторону Украины зэка. Об этом говорится в заявлении руководителя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

По его словам, казнь кувалдой экс-наемника Евгения Нужина могла быть подстроена ЦРУ. Пригожин утверждает, что казненный заключенный специально сел на 27 лет в российскую тюрьму для последующего проникновения в ряды "группы Вагнера" и создания условий для публичного убийства.

"Для меня совершенно очевидно, что Евгений Нужин был похищен и зверски убит сотрудниками спецслужб США. Оперативным штабом "группы Вагнер" в настоящий момент исследуется версия о том, что Евгений Нужин был завербован ЦРУ и заблаговременно сел в тюрьму на 27 лет, в связи с тем, что ЦРУ заранее знали о будущем "госперевороте" в Украине в 2014 году, а также возможных столкновениях на территории Украины, он внедрился в ЧВК "Вагнер", и создал условия для своей казни", — утверждает Пригожин.

"Повар Владимира Путина" также отрицает информацию о том, что "вагнеровцы" осуществили похищение и последующую казнь Евгения Нужина. По его словам, у наемников нет возможности незаметно доставлять пленных на линию фронта.

Помимо этого, на видеоролике, как утверждает Пригожин, исполнители казни якобы одеты в камуфляжную военную форму американского производства.

В своем заявлении руководитель "группы Вагнера" призвал Генеральную прокуратуру РФ изучить версию о причастности ЦРУ к казни Евгения Нужина, поскольку "вагнеровцы отличаются дисциплиной и строгим соблюдением международных норм".

Несколькими днями ранее Евгений Пригожин уже комментировал казнь кувалдой бывшего зэка Евгения Нужина, назвав видеоролик "прекрасной режиссерской работой". По словам владельца "группы Вагнера", заключенный, который перешел на сторону ВСУ, встретил "недобрых, но справедливых людей".

Также сообщалось, что Кремль открестился от казни кувалдой зэка-"вагнеровца" Евгения Нужина.