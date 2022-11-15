Покарання кувалдою зека-"вагнерівця" підлаштували агенти ЦРУ, – Пригожин (фото)

Ув'язнений Євген Нужин, за словами "кухаря Путіна", міг спеціально сісти у в'язницю на 27 років і створити умови для своєї кари.

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Екснайманець "групи Вагнера" Євген Нужин міг бути завербований Центральним розвідуправлінням США, агенти якого страчували зека, який перейшов на бік України. Про це йдеться у заяві керівника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина.

За його словами, кара кувалдою екснайманця Євгена Нужина могла бути підлаштована ЦРУ. Пригожин стверджує, що страчений ув'язнений спеціально сів на 27 років у російську в'язницю для подальшого проникнення до лав "групи Вагнера" та створення умов для публічного вбивства.

"Для мене цілком очевидно, що Євген Нужин був викрадений і по-звірячому вбитий співробітниками спецслужб США. Оперативним штабом "групи Вагнер" зараз досліджується версія про те, що Євген Нужин був завербований ЦРУ і завчасно сів у в'язницю на 27 років, у зв'язку з тим, що ЦРУ заздалегідь знали про майбутній "держпереворот" в Україні в 2014 році, а також можливі зіткнення на території України, він запровадився у ПВК "Вагнер", і створив умови для своєї страти", — стверджує Пригожин.

"Кухар Володимира Путіна" також заперечує інформацію про те, що "вагнерівці" здійснили викрадення та подальшу кару Євгена Нужина. За його словами, найманці не мають можливості непомітно доставляти полонених на лінію фронту.

Крім цього, на відеоролику, як стверджує Пригожин, виконавці страти нібито одягнені у військову форму камуфляжу американського виробництва.

У своїй заяві керівник "групи Вагнера" закликав Генеральну прокуратуру РФ вивчити версію про причетність ЦРУ до страти Євгена Нужина, оскільки "вагнерівці відрізняються дисципліною та суворим дотриманням міжнародних норм".

Декількома днями раніше Євген Пригожин вже коментував страту кувалдою колишнього зека Євгена Нужина, назвавши відеоролик "прекрасною режисерською роботою". За словами власника "групи Вагнера", ув'язнений, який перейшов на бік ЗСУ, зустрів "недобрих, але справедливих людей".

Також повідомлялося, що Кремль відхрестився від страти кувалдою зека — "вагнерівця" Євгена Нужина.