"Собача смерть", — Пригожин про вбивство кувалдою зека з "групи Вагнера", який здався ЗСУ (відео)

Власник російського збройного формування назвав відео із вбивством "прекрасною режисерською роботою". Однак заявив, що ув'язнений не "зустрів щастя в Україні, а зустрівся з недобрими, але справедливими людьми".

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Російські Telegram-канали поширили відео страти колишнього найманця збройного формування РФ "групи Вагнера" через те, що він перейшов на бік України. У коментарі до кадрів убивства заявляється, що "зрадник отримав покарання".

Повідомляється, що йдеться про Євгена Нужина, який відбував покарання в одній із російських в'язниць за вбивство, але був завербований у "групу Вагнера" і відправлений на війну в Україну.

У вересні ув'язнений вирішив здатися в полон українським військовим. Після цього він дав інтерв'ю українському журналісту Юрію Бутусову, де критикував російську владу і заявив, що планував перейти воювати на боці України.

"Я вирішив здатися ще давно. Коли в таборі сидів, все почалося, я дивився телевізор. У мене телефон був і я в ютьюбі дивився. Тут є російський легіон (легіон "Свобода Росії" — ред), вони закликали, щоб приїжджали. А потім, коли ось ця заваруха (вербування — ред) почалася, блін, я для себе вирішив, що коли приїду — точно здамся. І постараюся туди (в легіон — ред) потрапити", — говорив він тоді.

Після закінчення війни Нужин хотів залишитися в Україні, де, за його словами, мешкають сестра та дядько.

На відео, яке розповсюджують росіяни, Євген Нужин стверджує, що після здачі в полон перебував у Києві, проте його викрали 11 листопада. Після чого він розповів, що отямився в підвалі, де дізнався, що його "судитимуть". Після цього колишньому ув'язненому розбивають голову кувалдою.

Інша версія розвитку подій

Російський анонімний Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" пише, що Нужина повернули росіянам у межах обміну полоненими з українською стороною. 11 листопада глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про повернення 45 українських бійців із полону.

Крім того, колишня радниця голови Держдуми РФ В'ячеслава Володіна Анастасія Кашеварова заявляла, що цього дня обмін був за участю "групи Вагнера". Вона наголосила, що там "своїх бійців не світять".

Що каже глава "групи Вагнера" Пригожин?

Власник російського збройного формування Євген Пригожин назвав відео із вбивством Євгена Нужина "прекрасною режисерською роботою". Однак заявив, що ув'язнений не "зустрів щастя в Україні, а зустрівся з недобрими, але справедливими людьми".

"Мені здається, цей фільм називається "Собаці — собача смерть". Прекрасна режисерська робота, дивиться на одному подиху. Сподіваюся, під час зйомок жодна тварина не постраждала", — сказав Пригожин.

У виданні Sota зазначають, що вбивство кувалдою в "групі Вагнера" стало своєрідною візитною карткою ще з часів участі бойовиків на війні в Сирії.

Попередження: відео 18+, на ньому показано момент убивства в'язня.

Нагадаємо, 1 листопада ув'язнений "вагнерівець" розповів про методи покарання у ПВК. За його словами, до тортур вдаються щодня й демонстративно: порушникам при всіх відрізають пальці або тягнуть в катівню.

За інформацією журналістів, за кілька місяців до "групи Вагнера" для війни в Україні завербували близько 15 тисяч в'язнів. Іноді до російських в'язниць приїжджав особисто Євген Пригожин.