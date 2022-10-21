ПВК "Вагнер" із початку літа перекинула в Україну не менше 15 тисяч завербованих зеків, — ЗМІ

Вербування останніми днями проходить у посиленому режимі, а в російські колонії прибуває особисто Євген Пригожин.

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За кілька місяців із російських колоній в Україну відправили не менше 15 тисяч ув'язнених, які були завербовані до лав приватної військової компанії "Вагнер". Про це йдеться у спільному матеріалі видання "Кавказ.Реалії" та правозахисного проєкту "Автозак.Live".

За даними журналістів, південні регіони Росії лідирують за показниками вербування ув'язнених до лав ПВК "Вагнер", якою володіє Євген Пригожин. З літа на війну з цих колоній спрямували щонайменше 2 700 зеків. Незважаючи на те, що правозахисники підтверджують факти масового вербування ув'язнених, керівництво Федеральної служби виконання покарань заперечує її.

Загалом, як сказано у матеріалі, з літа з російських колоній на війну в Україну відправили щонайменше 15 тисяч завербованих зеків.

"За повідомленнями засуджених та їхніх родичів, у більшість виправних колоній прилітав особисто Євген Пригожин та агітував їхати на війну. Промова, з якою "вербувальники" виступали перед ув'язненими, абсолютно однакова", — зазначає "Автозак.Live".

Засновник іншого правозахисного проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін у коментарі журналістам розповів, що вербування у російських колоніях відбувається по-різному. За його словами, ПВК "Вагнер" доводиться хвилеподібно набирати у свої лави найманців через прихований конфлікт між керівництвом компанії і Міністерством оборони РФ.

Однак останніми днями вербування проходить у посиленому режимі, а з регіонів надходить інформація, що на території виправних установ приїжджає Євген Пригожин або його топпомічники. Осєчкін не заперечив, що керівник ПВК "Вагнер" має надзвуковий літак або двійників, оскільки його одного дня помітили у двох колоніях, віддалених одна від одної.

Засновник Gulagu.net припускає, що з початку повномасштабного вторгнення до лав "вагнерівців" завербували щонайменше 20 тисяч ув'язнених. Якщо тенденція з набором зеків збережеться — до кінця жовтня, за словами Осєчкіна, загальна кількість такого типу найманців перевищить позначку 30 тисяч.

Декількома днями раніше в росЗМІ з'явилася інформація, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин наказав своїм найманцям побудувати оборонну лінію в захопленій частині Луганської області.

Також повідомлялося, що ПВК "Вагнер" формує "народне ополчення" у Бєлгородській області та займеться зведенням ще однієї оборонної лінії.