Пригожин наказав "вагнерівцям" будувати оборонну лінію на Луганщині, — росЗМІ (відео)

Окупанти зводять укріплення в тилу, очікуючи, що "лінія Пригожина" перекриє для ЗСУ підходи до Лисичанська та Луганська.

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Найманці приватної військової компанії "Вагнер", яку заснував Євген Пригожин, не лише проводять наступ на Бахмут, а й зводять оборонну лінію у тилу на території Луганської області. Про це йдеться у матеріалі російського видання "Медуза".

Підрозділи ЗС РФ, зокрема формування з-поміж найманців ПВК "Вагнер", продовжують безрезультатно здійснювати наступальні дії в районі Бахмута, намагаючись взяти під контроль велике місто Донецької області.

За даними Медузи, засновник військової компанії Євген Пригожин наказав своїм бійцям зводити оборонну лінію в районі населеного пункту Гірське.

"Припускається, що "лінія Пригожина" протягнеться на десятки кілометрів. Вона прикриє підходи до Лисичанська та Луганська. Пригожин раніше закликав будувати такі лінії по всьому кордону з Україною. Укріплення розташовуються в тилу загонів ПВК "Вагнер", які ведуть наступ на Бахмут. Можливо, керівництво ПВК побоюється прориву українських військ. У будівництві використовуються бетонні протитанкові їжаки та швидкохідні траншейні машини БТМ-3, створені в СРСР у 70-ті роки і багато років зберігалися на складах Міноборони", — наголосили журналісти у своєму матеріалі.

Видання "Медуза" стверджує, що схожі "лінії Пригожина" збиралися збудувати на кордоні Харківської та Луганської областей у районі Кремінної. Разом з цим підрозділи Збройних Сил України перехитрили ворога і пішли на прорив оборони окупантів на північ, де немає таких рубежів і мало російських військ, які готові відбити контрнаступ.

"Головна проблема укріплених ліній — вони марні, якщо їх не прикрити великою кількістю військ та артилерії. І, як показує історія Другої світової, укріплені лінії можна прорвати на вузькій ділянці або пройти. Так що зусилля, витрачені на їхню споруду, здебільшого не виправдовують себе", — резюмували журналісти у своєму матеріалі.

[ + – ] "Вагнерівці" в Луганській області будують "лінію Пригожина", очікуючи на контрнаступ ЗСУ

Зазначимо, раніше в західних ЗМІ з'являлася інформація, що Євген Пригожин активно вербує найманців до ПВК "Вагнер" за межами Росії.

Також Фокус у своїй статті розповідав, як найманці ПВК "Вагнер" брали участь у громадянській війні на території ЦАР.