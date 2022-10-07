Беруть усіх, хто хоче грошей: ПВК "Вагнер" посилено вербує найманців за межами РФ, — ЗМІ

Джерела журналістів повідомили, що найманців заманюють підвищеними прибутками. У цьому беруть участь російські олігархи, які мешкають у Європі.

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Приватна військова кампанія "Вагнер" активізувала свої зусилля щодо вербування найманців за межами Росії. Це сталося на тлі сильних втрат в Україні, про що пише видання Middle East Eye із посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що ПВК "Вагнер" швидко втрачає техніку через заворушення у самій російській армії. За словами джерел, солдати часто ворогують із загонами найманців.

Журналісти пишуть, що ПВК "Вагнер" прагнув поповнити свої сили коштом найманців із Туреччини, Сербії, Чехії, Польщі, Угорщини, Німеччини, Канади, Молдови та країн Латинської Америки. Іноземних бойовиків заманюють вищими, ніж зазвичай, доходами. Так, до війни у "Вагнері" платили своїм бойовикам від 3000 до 5000 доларів на місяць, але джерела повідомили, що тепер ставки зросли до 10 000 доларів.

Також повідомляється, що "Вагнер" пов'язувався з організованими злочинними угрупованнями в Латинській Америці та європейських країнах, таких як Чехія, Молдова та Угорщина.

"Тепер вони намагаються зв'язатися з людьми, які без вагань підуть на вбивство і потребують грошей", — сказало джерело.

Щобільше, як пише видання, у вербувальній кампанії беруть участь російські олігархи, які живуть в Європі.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти розповіли, як Росія воюватиме з Україною взимку. За словами журналістів, і ЗСУ та ЗС РФ можуть зіткнутися з великими проблемами, коли настануть холоди.

Ще нагадаємо, що у США розповіли про долю Путіна, якщо він зважиться на ядерний удар. Як розповів американський політик, потрібно не дати Путіну використовувати ядерну зброю в Україні. Цей урок мають опанувати Іран, Китай та Північна Корея.