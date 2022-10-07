Берут всех, кто хочет денег: ЧВК "Вагнер" усиленно вербует наемников за пределами РФ, — СМИ

Источники журналистов сообщили, что наемников заманивают повышенными доходами. В этом принимают участие российские олигархи, которые живут в Европе.

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Частная военная кампания "Вагнер" активизировала свои усилия по вербовке наемников за пределами России. Это произошло на фоне сильных потерь в Украине, о чем пишет издание Middle East Eye со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что ЧВК "Вагнер" быстро теряет технику из-за беспорядков в самой российской армии. По словам источников, солдаты часто враждуют с отрядами наемников.

Журналисты пишут, что ЧВК "Вагнер" стремился пополнить свои силы за счет наемников из Турции, Сербии, Чехии, Польши, Венгрии, Германии, Канады, Молдовы и стран Латинской Америки. Иностранных боевиков заманивают более высокими, чем обычно, доходами. Так, до войны в "Вагнере" платили своим боевикам от 3000 до 5000 долларов в месяц, но источники сообщили, что теперь ставки выросли до 10 000 долларов.

Также сообщается, что "Вагнер" связывался с организованными преступными группировками в Латинской Америке и европейских странах, таких как Чехия, Молдова и Венгрия.

"Теперь они пытаются связаться с людьми, которые без колебаний пойдут на убийство и нуждаются в деньгах", — сказал источник.

Более того, как пишет издание, в вербовочной кампании принимают участие живущие в Европе российские олигархи.

Ранее Фокус сообщал, что эксперты рассказали, как Россия будет воевать с Украиной зимой. По словам журналистов, и ВСУ и ВС РФ могут столкнуться с большими проблемами, когда наступят холода.

Еще напомним, что в США рассказали о судьбе Путина, если он решится на ядерный удар. Как рассказал американский политик, необходимо не дать Путину использовать ядерное оружие в Украине. Этот урок должны освоить Иран, Китай и Северная Корея.