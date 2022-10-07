"Подпишет смертный приговор": в США рассказали о судьбе Путина, если он решится на ядерный удар

Как рассказал американский политик, необходимо не дать Путину использовать ядерное оружие в Украине. Этот урок должны освоить Иран, Китай и Северная Корея.

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Бывший советник по национальной безопасности США и посол в ООН Джон Болтон заявил, что у президента РФ Владимира Путина больше проблем, чем когда-либо после вторжения в Украину.

Об этом пишет Sky News.

Сообщается, что из-за растущих проблем России на фронте в Украине, Путин может решиться использовать тактическое ядерное оружие.

И вот Болтон рассказал журналистам, что Путин думал, что аннексия оккупированных территорий Украины поднимет моральный дух россиян.

"Но факт в том, что, по крайней мере, согласно путинскому взгляду на мир, боевые действия сейчас ведутся на "российской земле", и у российской армии дела обстоят не очень хорошо", — сказал Болтон.

Кроме того, эксперт сказал, что это только увеличило проблемы Путина в самой России. Что касается применения ядерного оружия, то Болтон уверен, что это более вероятно, что кремлевский режим почувствует угрозу.

Также Болтон сказал, что сделает США, если РФ все-таки применит ядерное оружие.

"Я не думаю, что ответ должен быть ядерным. Все зависит от того, что сделают русские. Однако я уверен, мы должны это сказать, что Владимир Путин подпишет себе предсмертный приговор, если решится использовать тактическое ядерное оружие", — сказал Болтон.

По его словам, нужно сдержать Путина и не дать ему использовать ядерное оружие. В противном случае в Иране, Китае, Северной Корее будут уверены, что наказание за аналогичные действия не последует.

Ранее Фокус сообщал, что журналисты рассказали, кто может стать следующим президентом РФ. По словам журналистов, в России начались дискуссии о том, что будет с режимом в стране, если Владимир Путин не сможет удержаться у власти. Некоторые аналитики считают, что государство возглавят более молодые политики.

Еще напомним, что Зеленский заявил, что НАТО должно нанести по России превентивные удары. Президент считает, что Альянсу не нужно дожидаться использования россиянами ядерного оружия, а нейтрализовать угрозу.