НАТО должно нанести по России превентивные удары, — Зеленский (видео)

Президент считает, что Альянсу не нужно дожидаться использования россиянами ядерного оружия, а нейтрализовать угрозу.

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Президент Украины Владимир Зеленский 6 октября провел онлайн-встречу с австралийскими чиновниками, экспертами и учеными, специализирующимися на вопросах геополитики и глобальной безопасности в независимом аналитическом центре – Институте Лоуи. Во время своего выступления Зеленский рассказал о том, как Россия прибегает к ядерному шантажу и что должно сделать НАТО, чтобы сделать невозможным использование РФ ядерного оружия.

"Как это было до 24 февраля — превентивные удары. Чтобы они знали. что с ними будет, если они используют [ядерное оружие], а не наоборот: ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать "Ах, ты так? Ну вот получай от нас", — подчеркнул президент. — Пересмотреть применение своего давления — вот что, я считаю, должно делать НАТО: пересмотреть порядок применения".

Как предложение Зеленского восприняли в России?

На эти слова оперативно отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания Зеленского — "не что иное, как призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями".

"США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявление Зеленского о превентивных ударах против РФ, — сказал Песков. — США, Великобритания де-факто руководят деятельностью Киева, и поэтому они должны нести ответственность за заявления Зеленского".

Спикер российского МИД Мария Захарова тоже не оставила без внимания высказывания президента Украины.

"Запад разжигает ядерную войну, — сказала она. — Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету".

К обсуждению подключился и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Как всегда он не стал стесняться в выражениях, перейдя к прямым оскорблениям.

"Зеленский заявил о необходимости превентивных ядерных ударов по России. Этому идиоту вежливые психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед", — отметил он.

В Офисе президента пояснили слова Зеленского

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что слова его руководителя неправильно поняли.

"Коллеги, вы немного далеко зашли со своей ядерной истерией и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет, — отметил он. — Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции. Шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия. От Украины таких призывов вы никогда не услышите".

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины считают, что вероятность применения ядерного оружия в Украине очень высока. Его могут использовать против ВСУ на линии фронта, а также для ликвидации ключевых командных пунктов и объектов критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Запад рассматривает пять основных сценариев ответа на ядерную угрозу РФ. Однако все они предполагают реакцию на уже свершившееся использование ядерного оружия, о превентивных ударах речи в них не идет.