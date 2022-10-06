НАТО має завдати по Росії превентивних ударів, — Зеленський (відео)

Президент вважає, що Альянсу не потрібно чекати на використання росіянами ядерної зброї, а нейтралізувати загрозу.

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Президент України Володимир Зеленський 6 жовтня провів онлайн-зустріч з австралійськими чиновниками, експертами та вченими, які спеціалізуються на питаннях геополітики та глобальної безпеки у незалежному аналітичному центрі – Інституті Лоуї. Під час свого виступу Зеленський розповів про те, як Росія вдається до ядерного шантажу і що має зробити НАТО, щоб унеможливити використання РФ ядерної зброї.

"Як це було до 24 лютого — превентивні удари. Щоб вони знали. що з ними буде, якщо вони використовують [ядерну зброю], а не навпаки: чекати на ядерні удари Росії, щоб потім сказати "Ах, ти так? Ну от отримуй від нас", — підкреслив президент. — Переглянути застосування свого тиску — ось що, я вважаю, має робити НАТО: переглянути порядок застосування".

Як пропозицію Зеленського сприйняли у Росії?

На ці слова оперативно відреагували у Кремлі. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що висловлювання Зеленського — "не що інше, як заклик до початку світової війни з непередбачуваними жахливими наслідками".

"США, Великобританія та країни ЄС мають звернути особливу увагу на заяву Зеленського про превентивні удари проти РФ, — сказав Пєсков. — США, Великобританія де-факто керують діяльністю Києва, і тому вони мають відповідати за заяви Зеленського".

Спікерка російського МЗС Марія Захарова теж не залишила поза увагою висловлювання президента України.

"Захід розпалює ядерну війну, — сказала вона. — Зеленський перетворився на монстра, руками якого можуть знищити планету".

До обговорення підключився і заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Як завжди він не став соромитися у виразах, перейшовши до прямих образ.

"Зеленський заявив про необхідність превентивних ядерних ударів по Росії. Цьому ідіоту ввічливі психіатри мають зробити превентивну трепанацію черепа. Поки він не накоїв ще більших лих", — зазначив він.

В Офісі президента пояснили слова Зеленського

Прес-секретар українського президента Сергій Никифоров заявив, що слова його керівника неправильно зрозуміли.

"Колеги, ви трохи далеко зайшли зі своєю ядерною істерією і тепер чуєте ядерні удари навіть там, де їх немає, — зазначив він. — Президент говорив про період до 24 лютого. Тоді треба було вжити превентивних заходів, щоб не дозволити Росії розв'язати війну. Нагадаю, що єдині заходи, про які тоді йшлося, були превентивні санкції. Шантажувати світ вибухами на ЗАЕС і всіляко натякати на використання ядерної зброї дозволяє собі лише держава-терорист Росія. Від України таких закликів ви ніколи не почуєте.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають, що ймовірність застосування ядерної зброї в Україні є дуже високою. Його можуть використати проти ЗСУ на лінії фронту, а також для ліквідації ключових командних пунктів та об'єктів критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що Захід розглядає п'ять основних сценаріїв відповіді на ядерну загрозу РФ. Проте всі вони припускають реакцію на використання ядерної зброї, яка вже відбулася, про превентивні удари мови в них не йдеться.