"Загроза дуже висока": в ГУР не заперечують застосування Росією ядерної зброї

Окупаційні війська можуть використовувати озброєння масового ураження для завдання ударів уздовж лінії фронту.

Related video

Росія може здійснити ядерний удар по Україні для знищення особового складу та ключових командних центрів. Таку інформацію в інтерв'ю газеті The Guardian озвучив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, військове керівництво України розцінює загрозу застосування Росією ядерної зброї як дуже високу. Скібіцький нагадав, що такі боєголовки майже в 100 разів потужніші за ракети, які раніше ЗС РФ використовували для завдання ударів по українських містах.

Представник ГУР МОУ припускає, що Кремль може використовувати ядерну зброю вздовж лінії фронту для знищення особового складу та бойової техніки. Крім цього, за словами Скібіцького, озброєння масового ураження може бути спрямоване на ліквідацію ключових командних пунктів та об'єктів критичної інфраструктури.

"Щоб зупинити їх, нам потрібно не лише більше зенітних, а й протиракетних систем. Але все залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація на полі бою", — продовжив представник військової розвідки у спілкуванні з британськими журналістами.

За словами Скібіцького, зараз перед Україною стоїть завдання завдати максимальної шкоди військам Росії на передовій, щоб мобілізація, політична ізоляція та втрати ЗС РФ сильніше вплинули на російське суспільство.

В інтерв'ю The Guardian Вадим Скібіцький також торкнувся теми часткової мобілізації, яку оголосили на території країни-агресора. За словами представника військової розвідки, Кремль для укомплектування підрозділів може оголосити призов мирних громадян у захоплених Херсонській і Запорізькій областях за прикладом Донбасу, де росіяни мобілізували практично всіх чоловіків.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розбирав загрозу завдання ядерного удару по Україні та розповідав, як вижити мирним громадянам за умови застосування озброєння масового ураження.