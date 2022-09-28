Загроза ядерного удару по Україні: наскільки вона реальна та як можна вижити

Фокус зібрав поради, які допоможуть вижити в разі ядерного удару. Ми дізналися, чим відрізняється тактична ядерна боєголовка від стратегічної, а також наскільки взагалі реальне застосування смертоносної зброї в історії людства.

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21 вересня президент РФ Володимир Путін анонсував проведення псевдореферендумів на захоплених територіях. Водночас він погрожував застосувати ядерну зброю для "захисту". Фокус розбирався, наскільки реальною є ядерна загроза з боку Росії і що про це говорять аналітики та експерти.

Загроза ядерного удару: що сказав Путін

Російський президент неодноразово від початку повномасштабного вторгнення погрожував Заходу ядерною зброєю. Новий виток таких заяв пролунав під час виступу 21 вересня. Разом з анонсом "референдумів" Путін звинуватив Захід у ядерному шантажі. За його словами, це Україна обстрілювала Запорізьку АЕС, а Захід нібито заохочував. Високопосадовці провідних країн НАТО, як заявив президент РФ, допускають ядерний удар по Росії.

[ + – ] Путін загрожує Заходу ядерною зброєю Фото: Открытые источники

Путін заявив, що "свободу та незалежність" РФ забезпечать всіма доступними засобами.

"А ті, хто намагається шантажувати нас ядерною зброєю, повинні знати, що троянда вітрів може розвернутися і в їхній бік", — підсумував російський президент.

У чому небезпека ядерної зброї?

Ядерна зброя — це смертоносна зброя, яку винаходило людство. Разючі чинники ядерної зброї такі:

ударна хвиля

світлове випромінювання

проникаюча радіація

радіоактивне зараження

електромагнітний імпульс

У разі наземного ядерного вибуху близько половини енергії йде на утворення ударної хвилі та вирви у землі. Саме ударна хвиля створює найбільшу кількість руйнувань. Вона є ущільненням у повітрі, яке рухається з надзвуковою швидкістю.

Проникаюча радіація — важлива складова небезпеки ядерної зброї. Вона створює руйнівний вплив на організм людини. Може виникнути променева хвороба. Захиститися від радіації можна у підземних сховищах, на глибині від 2 метрів, у кам'яних підвалах та залізобетонних будівлях.

Яка зона ураження ядерної бомби?

Зона ураження ядерної бомби залежить від типу боєголовки. Існує тактична та стратегічна ядерна зброя. Тактичні боєголовки характеризуються відносною малою потужністю від 2 до 100 кілотонн тротилу. Стратегічні боєголовки значно руйнівніші. Їхня потужність становить від 500 до 800 кілотонн. Одна така ракета може знищити одне чи кілька міст.

[ + – ] Міномет "Тюльпан" здатний стріляти ядерними боєприпасами потужністю 2 кілотонни [ + – ] "Тюльпан" — зброя для завдання ударів тактичними ядерними бомбами

У радянській доктрині застосування тактичної ядерної зброї передбачено як засіб прориву укріплень ворога.

Водночас ексміністр оборони США Джеймс Меттіс вважає, що насправді різниці між тактичною та стратегічною ядерною зброєю немає. Оскільки будь-яке застосування такої зброї покликане змінювати стратегічні правила гри незалежно від зони ураження ядерної бомби.

На сайті Nukemap можна змоделювати радіус ураження ядерного удару.

Якщо на Київ скинути бомбу потужністю 50 кілотонн, то приблизна кількість жертв складе 2,3 млн осіб, з яких близько 400 тисяч отримають поранення. Зона ураження ядерної бомби охопить весь центр столиці — близько 50 тисяч квадратних кілометрів отримають радіацію 1000 зівертів на годину.

[ + – ] Моделювання ядерного удару по Києву

Однак на сайті не враховують усі можливі укриття та дії людей, які допоможуть не загинути.

Вижити в разі ядерного удару можна, виконавши кілька кроків

[ + – ] Що потрібно, щоб вижити в разі ядерного удару: інструкція з виживання [ + – ] Що потрібно, щоб вижити в разі ядерного удару: інструкція з виживання [ + – ] Що потрібно, щоб вижити в разі ядерного удару: інструкція з виживання [ + – ] Що потрібно, щоб вижити в разі ядерного удару: інструкція з виживання [ + – ] Що потрібно, щоб вижити в разі ядерного удару: інструкція з виживання

Вижити під час ядерного удару можливо — відомий випадок під час удару ядерною зброєю в Японії, коли людина вижила за 170 метрів від епіцентру вибуху. Ейзо Номера вижив у звичайному підвалі. Він помер у віці 84 років, залишаючись цілком здоровим.

Наскільки реальною є загроза удару ядерною зброєю?

В українській розвідці вважають, що РФ може завдати тактичного ядерного удару по Україні. Ціллю може стати знищення державності нашої країни, а також переривання контрнаступу ЗСУ. У разі реального застосування такої зброї під загрозою буде не лише Україна, а й Чорноморський регіон.

"Ми пам'ятаємо історію Чорнобиля. Цілком ймовірно, що ми матимемо чергову катастрофу на нашій території, у Східній Європі", — заявив представник ГУР Вадим Скібіцький.

[ + – ] Тополь-М — ядерний ракетний комплекс РФ Фото: Мiнобороны РФ

Білий дім не бачить підготовки РФ до ядерного удару

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що на цей час Штати не спостерігають підготовки РФ до ядерного удару. Для таких дій потрібна підготовка, яку помітили б супутники. Тому Вашингтон не підвищуватиме готовність власних ядерних сил. Проте США всерйоз розглядають російські погрози.

Загроза ядерного удару по Україні: що кажуть аналітики?

Офіцер Армії оборони Ізраїлю та редактор військового відділу Фокусу Ігаль Левін в ефірі "Донбас.Реалії" заявив, що застосування ядерної зброї по Україні — це, найімовірніше, блеф. У Кремлі неодноразово лякали нашу країну ударами, але це лише слова.

"Якщо буде підготовка до ядерної зброї, це скажуть. Потрібно розуміти, що якщо вирішать застосовувати ядерну зброю, то це процес, за ним стоїть група людей. Це не так, що Путін захотів, клацнув пальцем — натиснули на кнопку", — зазначає офіцер.

[ + – ] Відео з тайм-кодом

Якщо РФ почне підготовку до ядерного удару, то про це дізнається весь світ і про це почнуть усюди говорити, як це було перед початком повномасштабного вторгнення.

Директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут зазначає, що ядерну зброю не варто списувати з рахунків. Водночас допомога Заходу надається так, щоб не спровокувати Кремль на необдумані дії, наприклад, застосування ядерної зброї. Ніхто у світі не хоче перевіряти, що станеться після удару.

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