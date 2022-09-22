Цілком можливо, що Росія застосує ядерну зброю по території України, — ГУР

Так, РФ хоче завадити провести контрнаступ українських військових і знищити державність України, вважає представник розвідки Вадим Скібіцький.

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Президент Росії Володимир Путін серйозно розглядає початок ядерної війни. Крім того, цілком можливо, що РФ застосує ядерну зброю по території України. На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю британському телеканалу itv.

За його словами, так лідер Кремля хоче завадити провести контрнаступ українських військових та знищити державність України.

Вадим Скібіцький також зазначив, що удар ядерною зброєю по Україні загрожує й іншим державам Чорноморського регіону. Зокрема, наслідки його наслідки торкнуться Польщі, Туреччини, Болгарії.

"Це загроза для інших країн. Вибух тактичної ядерної зброї вплине не лише на Україну, а й на Чорноморський регіон. Ми пам'ятаємо історію Чорнобиля. Цілком ймовірно, що ми матимемо чергову катастрофу на нашій території, у Східній Європі", — додав представник ГУР.

Нагадаємо, 21 вересня Володимир Зеленський заявив, що не вірить, що Путін застосує ядерну зброю у війні проти України. За словами президента, цього не допустять інші держави. Він також зазначив, що не варто піддаватися на погрози Росії, адже в майбутньому він може захопити інші країни.

Під час оголошення часткової мобілізації лідер Кремля закликав протистояти спробам Заходу розвалити РФ і погрожував застосуванням ядерної зброї.

Колишній командувач армії США Бен Ходжес заявив, що у разі ядерного удару в Україні з боку РФ США можуть знищити її Чорноморський флот чи кримські військові бази.